İllere göre hava durumu raporu açıklandı. 10 Kasım Pazar hava durumu

10 Kasım 2024 09:01 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 09:07

Meteoroljoi Genel Müdürlüğü 10 Kasım Pazar günü hava tahmin raporunu yayınladı. Ülke geneli parçalı yer yer çok bulutluyken, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Marmara’nın bazı bölgelerinde yağmur bekleniyor.

Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Afyonkarahisar ve Karaman çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR Hava Durumu °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ Hava Durumu °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR Hava Durumu °C, 19°C

Çok bulutlu

MUĞLA Hava Durumu °C, 20°C

Çok bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE Hava Durumu °C, 14°C

Çok bulutlu

İSTANBUL Hava Durumu °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ Hava Durumu °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ Hava Durumu °C, 12°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA Hava Durumu °C, 26°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA Hava Durumu °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA Hava Durumu °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN Hava Durumu °C, 25°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA Hava Durumu °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR Hava Durumu °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ Hava Durumu °C, 18°C

Çok bulutlu

KONYA Hava Durumu °C, 13°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU Hava Durumu °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU Hava Durumu °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP Hava Durumu °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK Hava Durumu °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

RİZE Hava Durumu °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN Hava Durumu °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT Hava Durumu °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON Hava Durumu °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AĞRI Hava Durumu °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM Hava Durumu °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA Hava Durumu °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN Hava Durumu °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR Hava Durumu °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP Hava Durumu °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN Hava Durumu °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA Hava Durumu °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı