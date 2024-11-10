İllere göre hava durumu raporu açıklandı. 10 Kasım Pazar hava durumu
Meteoroljoi Genel Müdürlüğü 10 Kasım Pazar günü hava tahmin raporunu yayınladı. Ülke geneli parçalı yer yer çok bulutluyken, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Marmara’nın bazı bölgelerinde yağmur bekleniyor.
Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Afyonkarahisar ve Karaman çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR Hava Durumu °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ Hava Durumu °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR Hava Durumu °C, 19°C
Çok bulutlu
MUĞLA Hava Durumu °C, 20°C
Çok bulutlu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE Hava Durumu °C, 14°C
Çok bulutlu
İSTANBUL Hava Durumu °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ Hava Durumu °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ Hava Durumu °C, 12°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA Hava Durumu °C, 26°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA Hava Durumu °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA Hava Durumu °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN Hava Durumu °C, 25°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA Hava Durumu °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR Hava Durumu °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ Hava Durumu °C, 18°C
Çok bulutlu
KONYA Hava Durumu °C, 13°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU Hava Durumu °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU Hava Durumu °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP Hava Durumu °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK Hava Durumu °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
RİZE Hava Durumu °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN Hava Durumu °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT Hava Durumu °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON Hava Durumu °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AĞRI Hava Durumu °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM Hava Durumu °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA Hava Durumu °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN Hava Durumu °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR Hava Durumu °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP Hava Durumu °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN Hava Durumu °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA Hava Durumu °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı