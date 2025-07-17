Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ilves Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi kim olacağı belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 1. eleme turu rövanş maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında bugün Arda Turan'ın liderliğindeki Shakhtar Donetsk ile Finlandiya ekibi Ilves karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın sonunda ise Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibinin kim olduğu belli olacak. Taraftarların gündeminde ise Ilves Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı yer alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ilves Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi kim olacağı belli oluyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 13:13

Avrupa'nın en prestijli ikinci futbol organizasyonu olan 'nde yeni sezon heyecanı 1. eleme turu ile başladı. Karşılaşmalar kapsamında Teknik Direktör 'ın çalıştırdığı Shakthtar Donetsk bugün Finlandiya ekibi Ilves karşısında rövanş maçına çıkacak. İlk karşılaşmayı 6-0 kazanan maça büyük bir avantaj ile başlayacak.

Karşılaşmanın sonucunda ise bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan 'ın 2. eleme turu rakibi belli olacak. Taraftarlar tarafından Ilves - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, nereden izlenir ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

Ilves Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi kim olacağı belli oluyor

ILVES - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE İZLENİR?

Finlandiya'nın Tampere şehrinde bulunan Tammelan Stadyumu'nda oynanacak olan Ilves - Shakhtar Donetsk maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından taraftarlar tarafından izlenebilecek.

İlk karşılaşmada Shakhtar Donetsk'in 6-0'lık bir galibiyet almasından dolayı büyük avantajı bulunuyor. Shakhtar Donetsk karşılaşmada 7 farklı yenilmediği sürece tur atlamaya hak kazanacak. Normal sürede Ukrayna ekibinin 6 farkı yenilmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara ve penaltılara uzayacak.

Ilves Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi kim olacağı belli oluyor

ILVES - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 1. eleme turu rövanş maçları kapsamında oynanacak olan Ilves - Shakhtar Donetsk maçı açıklanan bilgilere göre bugün (17 Temmuz 2025 Perşembe) saat 19.00'da başlayacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Mohammad Usman Aslam yönetecek. Yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Alf Olav Rossland ve J. Valstadsve yapacak.

Ilves Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi kim olacağı belli oluyor

ILVES - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ilves - Shakhtar Donetsk maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar S Sport Plus aracılığıyla takip edebilecekler.

Ilves Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi kim olacağı belli oluyor

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ RAKİBİ KİM?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rakibi Ilves - Shakhtar Donetsk rövanş maçının ardından belli olacak.

Ancak ilk karşılaşmada Shakhtar Donetsk'in 6-0'lık bir galibiyet almasından dolayı tur atlaması bekleniyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi büyük ihtimalle Shakhtar Donetsk olacak.

ETİKETLER
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#arda turan
#shakhtar donetsk
#Ilves
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.