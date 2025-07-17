Ilves Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi kim olacağı belli oluyor

Avrupa'nın en prestijli ikinci futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı 1. eleme turu ile başladı. Karşılaşmalar kapsamında Teknik Direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakthtar Donetsk bugün Finlandiya ekibi Ilves karşısında rövanş maçına çıkacak. İlk karşılaşmayı 6-0 kazanan Shakhtar Donetsk maça büyük bir avantaj ile başlayacak.

Karşılaşmanın sonucunda ise bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın 2. eleme turu rakibi belli olacak. Taraftarlar tarafından Ilves - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, nereden izlenir ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

ILVES - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE İZLENİR?

Finlandiya'nın Tampere şehrinde bulunan Tammelan Stadyumu'nda oynanacak olan Ilves - Shakhtar Donetsk maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından taraftarlar tarafından izlenebilecek.

İlk karşılaşmada Shakhtar Donetsk'in 6-0'lık bir galibiyet almasından dolayı büyük avantajı bulunuyor. Shakhtar Donetsk karşılaşmada 7 farklı yenilmediği sürece tur atlamaya hak kazanacak. Normal sürede Ukrayna ekibinin 6 farkı yenilmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara ve penaltılara uzayacak.

ILVES - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 1. eleme turu rövanş maçları kapsamında oynanacak olan Ilves - Shakhtar Donetsk maçı açıklanan bilgilere göre bugün (17 Temmuz 2025 Perşembe) saat 19.00'da başlayacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Mohammad Usman Aslam yönetecek. Yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Alf Olav Rossland ve J. Valstadsve yapacak.

ILVES - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ilves - Shakhtar Donetsk maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar S Sport Plus aracılığıyla takip edebilecekler.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ RAKİBİ KİM?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rakibi Ilves - Shakhtar Donetsk rövanş maçının ardından belli olacak.

Ancak ilk karşılaşmada Shakhtar Donetsk'in 6-0'lık bir galibiyet almasından dolayı tur atlaması bekleniyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi büyük ihtimalle Shakhtar Donetsk olacak.