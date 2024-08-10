Imane Khelif, Paris Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı

10 Ağustos 2024 13:27 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 13:33

Yusuf Dikeç’e rakibinden övgüler! "Altın madalyayı ben değil sen aldın"

Yusuf Dikeç’e rakibinden övgüler! "Altın madalyayı ben değil sen aldın"

Olimpiyatlarda son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile mücadele eden Khelif'in cinsiyeti gündemde yer almıştı. Cezayerli sporcunun olimpiyatlarda madalya kazanıp kazanmadığı ise merak konusu oldu.

IMANE KHELİF OLİMPİYATLARDA MADALYA ALDI MI?

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Çinli Liu Yang'i 5-0 yenen sporcu, altın madalya kazandı.

Rakibi Liu Yang gümüş madalya alırken, Janjaem Suwannapheng bronz madalyanı sahibi oldu. İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmıştı ve Carini, 45. saniyede ringten çekilmişti.

Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gerekli uygunluk kriterlerini karşılayamaması nedeniyle diskalifiye edilmesi hatırlatılırken sporcunun müsabakalardan çıkarılmasına yönelik girişimler olmuştu.