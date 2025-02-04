Immobile Beşiktaş Kırklarelispor maçında oynayacak mı? Taraftarın gündeminde

04 Şubat 2025 15:19 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:26

ZTK'da bugün Beşiktaş ile Kırklarelispor mücadele edecek. 20.30'da başlayacak olan müsabakada Immobile'nin ilk 11'de olup olmayacağı taraftarın gündemine yerleşti. Karşılaşmaya saatler kala muhtemel ilk 11 kadrosu bekleniyor.

Beşiktaş ZTK maçı neden Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor belli oldu

Beşiktaş ZTK maçı neden Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bugün Beşiktaş ile Kırklarelispor karşı karşıya gelecek. Taraftarın sevdiği Ciro Immobile'nin bu akşam oynayıp oynamayacağı ise merak konusu oldu.

IMMOBİLE KIRKLARELİSPOR MAÇINDA BU AKŞAM OYNAYACAK MI?

Ciro Immobile'nin sağlık durumu hakkında Beşiktaş kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Takımımızın antrenmanına; sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov katılmadı."

Başarılı oyuncunun bu akşam oynanacak olan müsabakada forma giyip giymeyeceği maça kısa süre kala belli olacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Kırklarelispor mücadele edecek. Taraftarların heyecanla beklediği müsabaka 20.30'da başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.