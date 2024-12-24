İnan Kıraç'ın evlendiği Emine Alangoya kimdir? Doğum tarihi gündeme geldi

24 Aralık 2024 16:18 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 16:22

4 Şubat 1937 tarihinde dünyaya gelen İnan Kıraç'ın hastaneden rapor alarak evlendiği Emine Alangoya gündeme geldi. İkilinin evlilik kararı konuşulurken Emine Alangoya'nın hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu.

Koç ailesinin damadı olan İnan Kıraç'ın 87 yaşında evlenmesi sosyal medyada oldukça konuşuldu. Evlendiği 75 yaşındaki Emine Alangoya'nın doğum tarihi ve özel hayatı ise gündemde yerini aldı.

EMİNE ALANGOYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alangoya, 87 yaşındaki İnan Kıraç ile Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde evlendi. Yaşından dolayı Kıraç, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden rapor aldı.

Alangoyai 50 seneyi aşkın süre Koç Holding​'in finans grubunda görev aldı. Kıraç'ın kurmuş olduğu vakıfta genel müdürlük yapan ismin kızının da vakıfta çalıştığı biliniyor. Diğer kızının da Kıraça Holding'de görev aldığı bilinenler arasında yer alıyor.

1970 senesinde Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak Koç Holding'de çalışmaya başlayan isim çeşitli görevlerde bulundu. Koç Holding’de 53 sene görev alan isim 43 yıl Koç Holding A.Ş. Muhasebe Müdürü ve Direktörü olarak görev aldı. 2023 senesinde ise emekliliğe ayrıldı.

İNAN KIRAÇ KİMDİR, EVLENDİ Mİ?

4 Şubat 1937 tarihinde Eskişehir'de doğan isim uzun yıllar Koç Holding'de üst düzey yöneticilikler yaptı. 1984 yılında Eskişehir'de Gazi İlkokulu'nu bitirdikten sonra lise eğitimin Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Londra'da City College of Business'ta okuyan isim 1981 yılında Galatasaray Eğitim Vakfını kurdu.

Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç ile evliliğinden İpek Kıraç adında kızı oldu. 87 yaşında ise Emine Alangoya ile evlendi.