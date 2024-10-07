İncel teriminin ne demek olduğu gündeme geldi

07 Ekim 2024 13:32 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 13:38

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen acı olay sonrası sosyal medyada gündeme gelen "İncel" kelimesinin ne anlama geldiği ve nedir, ne demek merak konusu oldu. İngilizce anlamının "istemsiz bekârlar" olduğu İncel teriminde kadın düşmanlığı yer alırken bazı sosyal medya platformlarında incel erkek grupları oluşturuluyor.

İstanbul​ Eyüpsultan'da Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i acımasızca öldürmesiyle beraber konuşulan "İncel kişi" kelimesinin ne demek olduğu araştırıldı.

İngilizcede "involuntary celibate" olarak bilinen terim internet alt kültürünün üyelerini tanımlıyor.

İNCEL​ KİŞİLER NE DEMEK, NEDİR?

X platformunda oldukça denk geldiğimiz İncel kişi terimi bugünlerde sıkça konuşuluyor. İngilizce anlamı istemsiz bekârlar olan terim, istemlerine rağmen romantik veya cinsel partner bulamayan kişileri tanımlıyor.

İnternet ortamında oldukça geniş bir kitleye sahip olan forumlarda kadın düşmanlığı, kendine acıma ve nefret etme gibi duygular barından kişiler konuşmalar gerçekleştirirken sağlıklı romantik ilişkisi olan kişilere karşı şiddeti de onaylıyorlar.

Southern Poverty Law Center kuruluşu altkültürü, "çevrimiçi ataerkil ekosistemin bir parçası" olarak nefret grupları listesine dahil edildi.

Bu terim altında kendisini tanımlayanlar genellikle erkek ve heteroseksüel olurken Kuzey Amerika'da bu gruba mensup olduğunu iddia eden kişiler 45 kişinin ölümüne sebep oldu.

İNCEL ANLAMI NEDİR?

Hollanda Hükûmeti ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından engellik olarak kabul edilirken alt kültür, sosyal kulüp de değildir. Bu terim, popüler kültürde dışlayıcı ve aşağılayıcı terim olarak kullanılıyor. Son zamanlarda ise X platformunda karşımıza sıkça çıkıyor.

İstemsiz olarak bekarlığa mahkum oldukları düşünen bu kişiler erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu da savunuyor.

İNCEL KELİMESİNİN ETİMOLOJİK ANLAMI

Bekarlık kelimesi Latince caelibatus, evlenememişlik durumu kelimesinden gelirken 1950'li yıllardan itibaren evlilik ile alakası kesilerek cinsel yoksunluk anlamını taşır.

Antoine Banier İncel terimini 1739 yılında kullandı. Bu kelime zamanla internet ortamlarında kullanılarak günümüzde kullanımı artmıştır.