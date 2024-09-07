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İnci Taneleri 3 Ekim'de yeni sezonu ile ekranlara gelecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
07 Eylül 2024 18:38 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 18:43
İnci Taneleri 3 Ekim&#039;de yeni sezonu ile ekranlara gelecek

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri ilk sezonu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yayınlandığı ilk haftadan beri ilgiyle takip edilen dizinin yeni sezonu ne zaman başlıyor belli oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri sezon arasına çıkmıştı. Yaz aylarının sona ermesiyle beraber diziler yeni sezonlarını yayınlamaya başlıyor.

Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin yayın tarihi netleşti.

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Sezon arası veren dizi Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 Ekim'de yeniden izleyici ile buluşacak.

Projeye Bestemsu Özdemir ve Aytek Şayan'ın da katılması bekleniyor.

OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan oyuncular şöyle:

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Gülenay Kalkan ve Bora Cengiz gibi isimler projede rol alıyor.

İnci Taneleri 3 Ekim'de yeni sezonu ile ekranlara gelecek - 1. Resim

7 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI

Günün dizi ve programlarının saati yayınlandı.

08:30 | Konuştukça

09:45 | Magazin D Cumartesi

13:00 | Yumurcak Küçük Şahit

14:45 | Yalan

18:30 | Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 | Cengizhan Destanı

22:30 | Çok Akustik

00:45 | Çok Akustik

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Kaynak: TGRT Haber
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