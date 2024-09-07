İnci Taneleri 3 Ekim'de yeni sezonu ile ekranlara gelecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Eylül 2024 18:38 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 18:43

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri ilk sezonu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yayınlandığı ilk haftadan beri ilgiyle takip edilen dizinin yeni sezonu ne zaman başlıyor belli oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri sezon arasına çıkmıştı. Yaz aylarının sona ermesiyle beraber diziler yeni sezonlarını yayınlamaya başlıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin yayın tarihi netleşti. İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? Sezon arası veren dizi Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 Ekim'de yeniden izleyici ile buluşacak. Projeye Bestemsu Özdemir ve Aytek Şayan'ın da katılması bekleniyor. OYUNCU KADROSU Dizide yer alan oyuncular şöyle: Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Gülenay Kalkan ve Bora Cengiz gibi isimler projede rol alıyor. 7 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI Günün dizi ve programlarının saati yayınlandı. 08:30 | Konuştukça 09:45 | Magazin D Cumartesi 13:00 | Yumurcak Küçük Şahit 14:45 | Yalan 18:30 | Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 | Cengizhan Destanı 22:30 | Çok Akustik 00:45 | Çok Akustik İlgili Haberler Famagusta dizisi Netflix'te Yunanistan hariç hiçbir ülkede yayınlanmayacak Aras Bulut İynemli sette rahatsızlandı! Deha dizisinin çekimleri durdu