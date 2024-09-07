İnci Taneleri 3 Ekim'de yeni sezonu ile ekranlara gelecek
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri ilk sezonu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yayınlandığı ilk haftadan beri ilgiyle takip edilen dizinin yeni sezonu ne zaman başlıyor belli oldu.
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri sezon arasına çıkmıştı. Yaz aylarının sona ermesiyle beraber diziler yeni sezonlarını yayınlamaya başlıyor.
Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin yayın tarihi netleşti.
İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?
Sezon arası veren dizi Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 Ekim'de yeniden izleyici ile buluşacak.
Projeye Bestemsu Özdemir ve Aytek Şayan'ın da katılması bekleniyor.
OYUNCU KADROSU
Dizide yer alan oyuncular şöyle:
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Gülenay Kalkan ve Bora Cengiz gibi isimler projede rol alıyor.
7 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI
Günün dizi ve programlarının saati yayınlandı.
08:30 | Konuştukça
09:45 | Magazin D Cumartesi
13:00 | Yumurcak Küçük Şahit
14:45 | Yalan
18:30 | Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 | Cengizhan Destanı
22:30 | Çok Akustik
00:45 | Çok Akustik