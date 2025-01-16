İnci Taneleri bugün var mı? Bu akşamın Kanal D yayın akışı 16 Ocak

16 Ocak 2025 11:44 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:50

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri, yeni yıl haftası sebebiyle en son 28. bölümünü yayınladı. Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı dizinin 16 Ocak bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı da izleyicinin gündeminde.

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Ekranların sevilen projelerinden biri olan İnci Taneleri geçtiğimiz hafta yeni bölümünü yayınlamamıştı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile sosyal medyada dikkat çeken İnci Taneler bu akşam yeni bölüm var mı belli oldu.

İNCİ TANELERİ BUGÜN VARMI?

Kanal D​ yayın akışına göre İnci Taneleri bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni yıl haftası sebebiyle geçtiğimiz hafta ekranlarda yer almamıştı. Bu akşamın programına göre dizi 29. bölümü ile yayınlancak.

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI 16 OCAK?

Dizinin sosyal medya hesabından yaptığı "Yılmaz Erdoğan’dan #İnciTaneleri yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00’de Kanal D'de." paylaşımı sonrasında yeni bölüm tarihi belli oldu.

Buna göre dizi, 16 Ocak akşamı izleyici ile buluşacak.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümü 16 Ocak Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında 20.00'de yayınlanacak. Dizi bir süredir yeni bölümünü yayınlamıyordu. Kanal D, dizinin son fragmanını yayınlarken yayın tarihini de duyurdu.