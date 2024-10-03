İnci Taneleri dizisinin ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor

03 Ekim 2024 10:49 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:50

İlk sezonu ile birçok izleyicinin dikkatini çeken İnci Taneleri dizisinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizinin ikinci sezonuna dair fragman yayınlandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka'nın yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez'in bulunduğu İnci Taneleri dizisi ilk sezonu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Dizinin ikinci sezonunun ise ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İnci Taneleri dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz net bir açıklama bulunmuyor.

Kanal tarafından yayınlanan son fragmanda dizinin yakında başlayacağı belirtiliyor.

İnci Taneleri'nin yeni sezonunun Ekim ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

Dizinin 3 Ekim 2024 tarihinde ise tekrar bölümü kanal tarafından yayınlanacak.

İNCİ TANELERİ SENARİSTİ KİM?

Dizinin senaristliğini başrol olarak da oynayan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan yapıyor.

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İnci Taneleri dizisi İstanbul'un Galata semti, Beşiktaş ve Kartal ilçelerinde çekiliyor.