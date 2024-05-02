İnci Taneleri Meltem karakterini Gözde Kocaoğlu oynuyor

02 May 2024 10:16 - Güncelleme : 02 May 2024 10:32

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinin senaryosuna Meltem adlı yeni bir karakter katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre karakteri dizide Meltem karakterini Gözde Kocaoğlu oynayacak.

Ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor.

Gözde Kocaoğlu, 3 Şubat 1986 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu, ilk olarak "Kolej Günlüğü" adlı dizide "Defne" karakterini oynadı.

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" ve "Çukur" gibi dizilerde de rol alarak adını duyurmayı başaran Gözde Kocaoğlu, ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun kardeşidir.

Gözde Kocaoğlu'nun rol aldığı dizi ve filmler ise şöyle:

Kolej Günlüğü - 2011

Fatmagül'ün Suçu Ne? - 2011

Senin Hikayen - 2011

Dünyanın En Güzel Kokusu - 2016

Aşk Laftan Anlamaz - 2016/2017

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 - 2017

Babil - 2020

Çukur - 2021

Baş Belası - 2021