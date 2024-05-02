İnci Taneleri Meltem karakterini Gözde Kocaoğlu oynuyor
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisine yeni katılan Meltem'in gerçek adı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ayrıca izleyiciler Meltem karakterini oynayan Gözde Kocaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevaplarını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinin senaryosuna Meltem adlı yeni bir karakter katılıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre karakteri dizide Meltem karakterini Gözde Kocaoğlu oynayacak.
Ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor.
Gözde Kocaoğlu, 3 Şubat 1986 yılında İzmir'de dünyaya geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu, ilk olarak "Kolej Günlüğü" adlı dizide "Defne" karakterini oynadı.
"Fatmagül'ün Suçu Ne?" ve "Çukur" gibi dizilerde de rol alarak adını duyurmayı başaran Gözde Kocaoğlu, ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun kardeşidir.
Gözde Kocaoğlu'nun rol aldığı dizi ve filmler ise şöyle:
Kolej Günlüğü - 2011
Fatmagül'ün Suçu Ne? - 2011
Senin Hikayen - 2011
Dünyanın En Güzel Kokusu - 2016
Aşk Laftan Anlamaz - 2016/2017
Dünyanın En Güzel Kokusu 2 - 2017
Babil - 2020
Çukur - 2021
Baş Belası - 2021