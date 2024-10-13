İnci Taneleri Nehir karakterini Sera Kutlubey oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

13 Ekim 2024 20:36 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 20:43

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinde yer alan Nehir karakterinin kim tarafından oynandığı gündem oldu. Seyirciler Sera Kutlubey'in hayatı ve kariyerini merak ediyor.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan​ ve Hazar Ergüçlü​'nün yer aldığı İnci Taneleri​ dizisi yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. Dizinin karakterlerinden Nehir'in kim tarafından oynandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İNCİ TANELERİ NEHİR KİM? İnci Taneleri dizisinde Nehir karakterini ünlü oyuncu Sera Kutlubey oynuyor. SERA KUTLUBEY KİMDİR, OYNADIĞI DİZİLER NELER? Sera Kutlubey, 24 Ekim 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan ünlü isim kariyerine 2016 yılında Kehribar dizisinde rol alarak başladı. Daha sonra sırayla Babam ve Ailesi, İsimsizler, Zalim İstanbul dizilerinde oynayarak adını geniş kitlelere duyurdu. Hercai dizisinde Azra karakterini oynayan ünlü oyuncu İyilik ve Adım Farah adlı dizilerde de rol aldı.