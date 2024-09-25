İnci Taneleri Tilbe karakterini Melis Kızılaslan oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

25 Eylül 2024 15:29 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 15:46

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı İnci Taneleri dizisine Tilbe adlı yeni bir karakter dahil oluyor. İnci Taneleri Tilbe kim tarafından oynanıyor sorusu izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Kanal D​ ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri​ dizisinin senaryosuna yeni bir karakter daha katılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye yeni sezonda Tilbe adlı bir karakter dahil olacak. Karakterin kim tarafından oynandığı ise izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İNCİ TANELERİ TİLBE KİMDİR? İnci Taneleri dizisinde Tilbe karakteri Melis Kızılaslan tarafından oynanıyor. MELİS KIZILASLAN KİMDİR? Melis Kızılaslan, 1990 yılında dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera bölümünden mezun olan ünlü oyuncu kariyerine 2021 yılında Kalp Yarası adlı dizide Ayten karakterini oynayarak başladı. Teşkilat dizisinde de oynayan Melis Kızılaslan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı​ dizisinde Dila Dağhan karakteriyle rol aldı. 2023 yılında ise Ya Çok Seversen adlı dizide Nergis karakterini oynadı. İlgili Haberler İnci Taneleri 3 Ekim'de yeni sezonu ile ekranlara gelecek İnci Taneleri Semiramis karakterini Bestemsu Özdemir oynuyor