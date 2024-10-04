İnci Taneleri'nin 2. sezonunun ne zaman, saat kaçta başlayacağı açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

04 Ekim 2024 17:16 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 17:28

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin ne zaman başlayacağı son yayınlanan fragmanın ardından beli oldu. Fragmanda yer alan bilgilere göre dizinin ikinci sezonu 10 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka'nın yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez'in bulunduğu İnci Taneleri dizisi 17. bölümün ardından sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2. SEZON? Kanal tarafından yayınlanan dizinin ikinci sezonunun fragmanında yer alan bilgilere göre İnci Taneleri 10 Ekim Perşembe günü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümleri aynı ilk sezonda olduğu gibi perşembe akşamları saat 20.00'de yayınlanmaya devam edecek. İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN SENARİSTİ KİM? İnci Taneleri dizisinin senaryosu başrol oyuncusu olarak da oynayan Yılmaz Erdoğan tarafından yazılıyor. İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yılmaz Erdoğan, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi isimler yer alıyor.