Markaların kampanya bitiş tarihleri ve indirim süreleri farklılık gösteriyor. Peki, Zara indirimi ne zaman biter, Kasım indirimleri ne zaman sona erecek?

ZARA İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTER?

Zara'nın 2026 Efsane Cuma kampanyası 26 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da online alışveriş kanallarında başladı. Seçili ürünlerde yüzde 40'a varan indirimlerin uygulandığı kampanyanın kesin bitiş tarihi ve saati de belli oldu.

Fiziksel mağazalarda indirimli satışların 27 Kasım Cuma günü başladı. Kampanya kapsamında mont, kaban, ceket, triko, pantolon, bot ve ayakkabı gibi farklı ürün gruplarında indirimli fiyatlar sunuluyor.

Stoklarla Sınırlıdır. İndirim 27 Kasım Cuma, gün sonuna kadar geçerlidir.

KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 Efsane Cuma indirimleri için Inditex bünyesindeki bütün markaları kapsayan ortak bir bitiş tarihi bulunmuyor. Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho ve Massimo Dutti kampanyalarının süreleri markalara göre değişiyor.

Paylaşılan kampanya takvimine göre Pull&Bear indirimlerinin 28 Kasım Cumartesi günü saat 02.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Bershka kampanyasının 27 Kasım'a kadar süreceği belirtilirken diğer markaların kesin bitiş saatleri henüz doğrulanmadı.

INDITEX KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Inditex markalarının 2026 Efsane Cuma kampanyalarında açıklanan indirim oranları ve başlangıç saatleri şöyle:

Zara: Seçili ürünlerde yüzde 40 indirim. Online başlangıç 26 Kasım saat 19.00.

Bershka: Yüzde 50'ye varan indirim. Online başlangıç 26 Kasım saat 17.00.

Pull&Bear: Yüzde 40'a varan indirim. Başlangıç 26 Kasım saat 17.00. Kampanya bitişi 28 Kasım saat 02.00.

Stradivarius: Yüzde 30'a varan indirim. Online başlangıç 26 Kasım saat 17.00.

Massimo Dutti: Yüzde 40'a varan indirim. Kesin başlangıç ve bitiş saatleri doğrulanmadı.

Oysho: Yüzde 30'a varan indirim. Online başlangıç 26 Kasım saat 17.00.

İndirimler seçili ürünlerle sınırlı tutulurken kampanyalı ürünlerin stokları ve beden seçenekleri mağazalara göre değişiklik gösterebiliyor.

ZARA KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Efsane Cuma kampanyalarının ardından gözler Zara ve diğer Inditex markalarının kış sezonu indirimlerine çevrilecek. Geçmiş yıllarda aralık sonu ve ocak başında sezon sonu kampanyaları düzenleyen markaların 2026-2027 kış sezonuna ilişkin kesin indirim tarihleri henüz açıklanmadı.

Kış indirimlerinde kaban, mont, kazak, bot, çizme ve diğer sezonluk ürünlerin kampanyaya dahil edilmesi bekleniyor. İndirim oranları ve kampanya kapsamı ise markaların yapacağı duyurularla netleşecek.