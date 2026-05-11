Adalet sisteminde kapsamlı değişiklikler öngören 12. Yargı Paketi için geri sayım sürüyor. Yargı süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen yeni düzenlemede özellikle çekişmeli boşanma davaları, arabuluculuk sistemi, çocuk suçlarına ilişkin cezalar ve ticari uyuşmazlıkların çözümüne yönelik önemli başlıkların yer alması bekleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İnfaz düzenlemesi 12. yargı paketi: Af var mı, boşanma davalarında değişiklik 12. Yargı Paketi, yargı süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen ve çeşitli konularda değişiklikler öngören bir düzenleme olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere hazırlanmaktadır. 12. Yargı Paketi'nin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanmaktadır. Paketin, çekişmeli boşanma davaları, arabuluculuk sistemi, çocuk suçlarına ilişkin cezalar ve ticari uyuşmazlıkların çözümüne yönelik önemli başlıklar içermesi beklenmektedir. Yetkili açıklamalara göre, pakette doğrudan bir infaz indirimi veya kapsamlı infaz düzenlemesi yer almamaktadır. Resmi açıklamalarda, pakette genel af veya şahsa özel af niteliğinde herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı belirtilmiştir. Boşanma davalarında arabuluculuk sisteminin daha etkin kullanılması planlanmaktadır. Çocuk suçlarına ilişkin cezaların yeniden ele alınması ve ağır suçlara karışan çocuklara yönelik yaptırımların artırılması gündemdedir.

12. YARGI PAKETİ MECLİS’E GELDİ Mİ?

Yargı Paketi üzerindeki teknik çalışmaların sürdüğü ve düzenlemenin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasının planlandığı belirtiliyor. Adalet sisteminde yaşanan gecikmelerin azaltılması amacıyla hazırlanan paketin, kapsamlı yapısal değişiklikler içermesi bekleniyor.

Paket Meclis’te kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Şu an için resmi olarak yürürlüğe giren herhangi bir madde bulunmuyor.

12. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan biri infaz düzenlemesi oldu. Özellikle ceza indirimi ve denetimli serbestlikte yeni adımlar atılacağı yönündeki beklentiler nedeniyle düzenlemenin kapsamı dikkatle takip ediliyor.

Yetkili açıklamalara göre pakette doğrudan bir infaz indirimi ya da kapsamlı infaz düzenlemesi yer almıyor. Hazırlıkların ağırlıklı olarak dava süreçlerinin hızlandırılması, yargının etkinliğinin artırılması ve adalet sistemindeki iş yükünün azaltılması üzerine yoğunlaştığı ifade ediliyor.

12. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?

Yargı Paketi ile ilgili gündemdeki en dikkat çekici sorulardan biri genel af ya da özel af düzenlemesi olup olmayacağı. Sosyal medyada sıkça dile getirilen af beklentileri nedeniyle bu konu kamuoyunda yoğun şekilde araştırılıyor.

Resmi açıklamalarda genel af ya da şahsa özel af niteliğinde herhangi bir düzenlemenin pakette yer almadığı net şekilde ifade ediliyor. Yapılacak değişikliklerin ceza affından çok yargı mekanizmasının hızlandırılması ve sistemin daha etkin hale getirilmesi amacı taşıdığı belirtiliyor.

BOŞANMA DAVALARINDA NELER DEĞİŞECEK?

Yeni paketin en dikkat çeken başlıklarından biri boşanma davalarına yönelik düzenlemeler oldu. Uzun yıllar süren çekişmeli boşanma davalarının taraflar açısından mağduriyet oluşturduğu ve bu konuda yeni mekanizmaların devreye alınacağı ifade ediliyor.

Özellikle arabuluculuk sisteminin boşanma davalarında daha etkin kullanılması planlanıyor. Amaç, yıllarca süren davaların daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak ve tarafların hukuki belirsizlik içinde uzun süre kalmasının önüne geçmek.

NAFAKA DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ?

Süresiz nafaka konusu uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Yeni pakette nafaka sistemine ilişkin bazı değerlendirmelerin bulunduğu belirtilse de detayların henüz netleşmediği ifade ediliyor.

Uzman değerlendirmelerinde nafaka süresinin evlilik süresi, tarafların ekonomik durumu ve yeniden evlenme ihtimali gibi kriterlerle yeniden şekillendirilebileceği konuşuluyor. Ancak bu konuda resmi madde metni henüz kamuoyuna açıklanmış değil.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Paket kapsamında çocuk suçlarına ilişkin cezaların yeniden ele alınması bekleniyor. Özellikle ağır suçlara karışan çocuklara yönelik yaptırımların artırılması ve yeni cezai kriterlerin getirilmesi gündemde bulunuyor. Ayrıca madde bağımlılığı nedeniyle cezaevinde bulunan çocuklara yönelik rehabilitasyon süreçlerinin daha erken başlatılması hedefleniyor.

Cezaevi içindeki tedavi süreçlerinin tahliye öncesinde başlatılmasıyla yeniden suça yönelimin azaltılması amaçlanıyor.