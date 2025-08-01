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 | Hüseyin Bahcivan

İnfaz koruma memuru alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı CTE 5 bin personel alımı gerçekleştirecek

Adalet Bakanlığı tarafından 3.172 infaz koruma memuru alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından infaz koruma memuru alımı başvurularının nasıl yapılacağı, ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Başvurular 1 Ağustos 2025 tarihinde başladı.

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İnfaz koruma memuru alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı CTE 5 bin personel alımı gerçekleştirecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 13:42

, infaz ve koruma memuru, zabit katibi, hemşire, teknisyen, aşçı, şoför, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli olmak üzere toplam 5 bin yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından infaz koruma memuru alımı başvurularının nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı.

İnfaz koruma memuru alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı CTE 5 bin personel alımı gerçekleştirecek

İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer alan bilgilere göre infaz koruma memuru başvuruları bugün (1 Ağustos 2025 Cuma) başladı. Vatandaşlar 15 Ağustos saat 23.59'a kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler.

İnfaz koruma memuru alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı CTE 5 bin personel alımı gerçekleştirecek

İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre sözleşmeli istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru alımı yapılacak.

Başvurular sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların Adalet Bakanlığı "İş Başvuru" ekranı üzerinden işlemlerini tamamlayabilecekler.

İnfaz koruma memuru alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı CTE 5 bin personel alımı gerçekleştirecek

ADALET BAKANLIĞI CTE 5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alacak.

İki genel müdürlük toplam 5 bin personel alımı yapacak. CTE Genel Müdürlüğü başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Personel Genel Müdürlüğü'nün alımları ise Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
#e-devlet
#personel alımı
#adalet bakanlığı
#İnfaz Koruma Memuru
#Zabıt Katibi
#Aktüel
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