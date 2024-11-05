İnfaz koruma memuru alımı için kadroların açılması bekleniyor

05 Kasım 2024 13:09 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 13:13

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne yapılacak infaz koruma memuru alımında başvuru süreci merak ediliyor. P94 puan türü ile alım yapacak olan pozisyon için başvuracak kişiler başvuru şartlarını ve tarihlerine odaklandı.

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İnfaz koruma memurluğuna başvurmak isteyen adaylardan lisans mezunları KPSSP3, önlisans mezunları KPSSP93, ortaöğretim mezunları KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almaları gerekiyor.

İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere yapılacak olan infaz koruma memurluğunun başvuru takvimi henüz yayınlanmadı.

İNFAZ KORUMA MEMURU OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALINMALI?

Ceza İnfaz koruma memurluğu alımı için lisans mezunlarının KPSSP3, önlisans mezunlarının KPSSP93, ortaöğretim mezunlarının KPSSP94 puan türünden en az 70 puana sahip olması gerekiyor.

İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İnfaz Koruma Memuru alımlarında adaylarda genel olarak aranan şartlar şu şekildedir;

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6'ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.05.2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); gemi adamı, teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför), sağlık memuru ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.),

ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

İNFAZ KORUMA MEMURLUĞU İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR NELER?

Bakanlık tarafından yayınlanan 2018 kılavuzuna göre infaz koruma memurluğu için aranan özel şartlar arasında erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.) yer alıyor.