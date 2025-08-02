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 | Sumru Tarhan

İnfaz koruma memuru personel alımı başvuru şartları! Başvurular ne zaman başlayacak duyuruldu

Adalet Bakanlığı, infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire gibi alanlara personel alımı yapacağını duyurdu. İnfaz koruma memuru personel alımı başvuru şartları netleşirken başvuru tarihleri de paylaşıldı.

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İnfaz koruma memuru personel alımı başvuru şartları! Başvurular ne zaman başlayacak duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 11:25

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire alımı yapacak. İnfaz koruma memuru alımı için başvuru tarihi netleşti.

İNFAZ KORUMA MEMURU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Toplamda 5 bin personel alımı uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak. Başvuru şartları arasında 2024 yılı 'de lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları KPSSP94'te 70 puan ile daha yukarı puan alınması yer aldı.

İnfaz koruma memuru personel alımı başvuru şartları! Başvurular ne zaman başlayacak duyuruldu

CTE Genel Müdürlüğünün alımları için başvurular e Devlet üzerinden yapılırken, Personel Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular Kariyer Kapısı Platformu'nun "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden yapılacak.

İnfaz koruma memuru personel alımı başvuru şartları! Başvurular ne zaman başlayacak duyuruldu

İNFAZ KORUMA MEMURU PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alacak.

Yapılan açıklamaya göre başvurular 1 Ağustos-15 Ağustos aralığında alınacak. Başvuracak olanlar 15 Ağustos 23.59'a kadar işlemlerini tamamlamalı.

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#e-devlet
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#adalet bakanlığı
#İnfaz Koruma Memuru
#Cte Alımı
#Personel İstihdamı
#Aktüel
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