İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz'da erken seçime gidileceğini açıkladı

22 May 2024 19:55 - Güncelleme : 22 May 2024 20:04

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz'da erken seçime gidileceğini duyurdu.

Sunak, Buckingham Sarayı'na giderek Kral III. Charles'tan Parlamentoyu feshetmesini istediğini belirtti.

Son seçim Aralık 2019'da yapılmıştı. Beş yılda bir düzenlenmesine rağmen bu tarihte yapılması erken bir seçim anlamına geliyor.

Özellikle 3 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde Muhafazakar Parti'nin yaşadığı büyük kayıplar, bu erken seçim kararının alınmasında etkili oldu

Erken seçimlerde, İngiltere parlamentosunda kanunları ve politikaları belirleyen 650 milletvekili seçilecek.

Milletvekilleri, Londra merkezli parlamentonun iki meclisinden biri olan Avam Kamarası için seçiliyorlar.