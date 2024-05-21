İngiltere EURO 2024 kadrosu açıklandı, C Grubu'nda mücadele edecek

21 May 2024 18:15 - Güncelleme : 21 May 2024 18:32

Hırvatistan'ın EURO 2024 için aday kadrosu belirlendi

Hırvatistan'ın EURO 2024 için aday kadrosu belirlendi

İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktör Gareth Southgate'in belirlediği 33 kişilik geniş kadroyu duyurdu.

Kadroda önemli eksiklikler dikkat çekerken, nihai kadro 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirilecek.

Kadroya bu sezon Manchester United'da bekleneni veremeyen Marcus Rashford ve Suudi Arabistan'a transfer olan Jordan Henderson dahil edilmedi.

EURO 2024'te C Grubu'nda yer alan İngiltere, Slovenya, Danimarka ve Sırbistan ile mücadele edecek. İşte İngiltere'nin geniş kadrosu:

Kaleciler:

Dean Henderson (Crystal Palace),

Jordan Pickford (Everton),

Aaron Ramsdale (Arsenal),

James Trafford (Burnley)

Defans:

Jarrad Branthwaite (Everton),

Lewis Dunk (Brighton),

Joe Gomez (Liverpool),

Marc Guehi (Crystal Palace),

Ezri Konsa (Aston Villa),

Harry Maguire (Manchester United),

Jarell Quansah (Liverpool),

Luke Shaw (Manchester United),

John Stones (Manchester City),

Kieran Trippier (Newcastle United),

Kyle Walker (Manchester City)

Orta Saha:

Trent Alexander-Arnold (Liverpool),

Conor Gallagher (Chelsea),

Curtis Jones (Liverpool),

Kobbie Mainoo (Manchester United),

Declan Rice (Arsenal),

Adam Wharton (Crystal Palace)

Forvet:

Jude Bellingham (Real Madrid),

Jarrod Bowen (West Ham United),

Eberechi Eze (Crystal Palace),

Phil Foden (Manchester City),

Jack Grealish (Manchester City),

Anthony Gordon (Newcastle United),

Harry Kane (Bayern Münih),

James Maddison (Tottenham),

Cole Palmer (Chelsea),

Bukayo Saka (Arsenal),

Ivan Toney (Brentford),

Ollie Watkins (Aston Villa)