Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>İngiltere İrlanda maçı kaç kaç bitti?

İngiltere İrlanda maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Kasım 2024 22:17 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 22:28
İngiltere İrlanda maçı kaç kaç bitti?

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde konuk ettiği İrlanda'yı 5-0 yendi ve A Ligi'ne yükseldi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, Wembley'de İrlanda'yı 5-0'lık skorla geçmeyi başardı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Harry Kane, 55'te Anthony Gordon, 58. dakikada Conor Gallagher, 76'da Jarrod Bowen ve 79'da ise Taylor Harwood-Bellis kaydetti.

İngiltere İrlanda maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

İNGİLTERE A LİGİ'NE ÇIKTI

İngiltere, puanını bu skorla birlikte 15'e çıkardı ve averajla grubunu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi.

İngiltere İrlanda maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

Grubun diğer maçında ise Yunanistan, Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti ve yükselme play-off'unda mücadele etme hakkı kazandı.

Sıkça Sorulan Sorular
5-0 sona erdi

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...