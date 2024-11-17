İngiltere İrlanda maçı kaç kaç bitti?

17 Kasım 2024 22:17 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 22:28

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde konuk ettiği İrlanda'yı 5-0 yendi ve A Ligi'ne yükseldi.

17 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi karşılaşmalar başlıyor

17 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi karşılaşmalar başlıyor

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, Wembley'de İrlanda'yı 5-0'lık skorla geçmeyi başardı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Harry Kane, 55'te Anthony Gordon, 58. dakikada Conor Gallagher, 76'da Jarrod Bowen ve 79'da ise Taylor Harwood-Bellis kaydetti.

İNGİLTERE A LİGİ'NE ÇIKTI

İngiltere, puanını bu skorla birlikte 15'e çıkardı ve averajla grubunu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi.

Grubun diğer maçında ise Yunanistan, Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti ve yükselme play-off'unda mücadele etme hakkı kazandı.