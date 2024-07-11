İngiltere tarihi boyunca Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanamadı

11 Temmuz 2024 08:47 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:07

Avrupa Futbol Şampiyonası 1960 yılından bu zamana kadar 4 yılda bir düzenleniyor.

İlk olarak Avrupa Uluslar Kupası adıyla başlayan organizasyonun adı 1968 yılında değiştirilerek günümüzdeki adını almıştır.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), Almanya'nın ev sahipliğinde düzenleniyor.

Turnuvanın final aşamasına İspanya ve İngiltere yükseldi.

Futbolseverler tarafından İngiltere'nin tarihi boyunca kaç kere Avrupa şampiyonu olduğu merak ediliyor.

İNGİLTERE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU MU?

İngiltere 11 kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı.

İlk olarak 1968 yılında katılan İngiltere tarihi boyunca hiç Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanamadı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere bu yıl final oynayarak kendi en büyük başarısını elde etti.

Daha önce sadece yarı finale çıkabilmişti.

İSPANYA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU MU, KAÇ KERE OLDU?

İspanya tarihi boyunca toplam üç kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandı.

İlk olarak 1964 yılında kazanan İspanya, 2008 ve 2012 yıllarında da kupayı ülkesine götürdü.

Almanya ile beraber Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en çok şampiyon olan kulüpler arasında yer alıyor.