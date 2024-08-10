Instagram bu akşam 21.30’da yeniden erişime açılıyor

10 Ağustos 2024 20:32 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 20:32

BTK tarafından 2 Ağustos'ta getirilen Instagram yasağı son bulurken kullanıcılar sorunsuz olarak giriş yapabilecekken erişim engeli ne zama kalkar merak konusu oldu.

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKAR, AÇILIYOR MU?

Birkaç gündür erişime kapalı olan uygulama bugün 21.30'da erişime açılacak.

Bakan Uraloğlu, X hesabından yayınladığı video ile yasağın kalktığını açıkladı. Sözleri ise şöyle oldu:

"Türkiye'deki dijital güvenliğin artırılması, yasal uyum ve adil bir denetim mekanizması geliştirilmesi konusunda önemli bir mesafe kat edildi. Meta yetkilileri yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edecek. Katalog suçlarla ilgili gerekli ilerleme tamamlandı, bundan sonra da dikkatli uygulanmaya devam edecektir."

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

Bakan Uraloğlu sosyal medya platformu olan Instagram'ın bu akşam erişime açılacağını duyurdu. BTK tarafından getirilen yasak bugün itibarıyla kalkıyor.