Instagram çalışmama ve donma sorunu devam ediyor! Hikayeler neden yüklenmiyor, çöktü mü?

02 Ağustos 2024 07:51 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 07:56

Instagram erişim engeli bazı kullanıcılarda devam ederken neden açılmıyor sorusuna Meta’dan açıklama gelmedi

Instagram erişim engeli bazı kullanıcılarda devam ederken neden açılmıyor sorusuna Meta’dan açıklama gelmedi

Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili yapılan paylaşımlara sansür uygulayarak sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gören Instagram ve Facebook’un sahibi Meta, Instagram’da yaşanan çalışmama ve donma sorunuyla ilgili açıklama yapmadı.

INSTAGRAM NEDEN YÜKLENMİYOR? BTK ERİŞİM ENGELİ

Bilgi Teknolojileri Kurulu’nun internet sitesinde yapılan paylaşımla Instagram’a Türkiye genelinde erişim engeli getirildi.

Erişim engelinin sebebi bilinmemekle beraber bazı kullanıcılar uygulamayı sorunsuz kullanmaya devam etti.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye geneline getirilen erişim yasağı sorununu çözmek için bazı kullanıcılar VPN gibi alternatif yollara başvuruyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşmaya imkan tanıyan Instagram platformuna erişim engeli getirildi.

INSTAGRAM HİKAYELER NEDEN AÇILMIYOR?

BTK tarafından Instagram uygulamasına getirilen erişim engeli sebebiyle Instagram hikayelerinde açılmama sorunu yaşandı.