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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 21:54

Instagram çoklu profil fotoğrafı kalktı mı? IG PP özelliği ile ilgili yeni gelişme!

İnstagram çoklu pp ekleme veya görüntüleme yapamayanlar özelliğin kaldırılıp kaldırılmadığını araştırmaya başladı. Instagram'ın çoklu profil fotoğrafı özelliği, 2026 yılının ekim ayının son günlerinde sosyal medya kullanıcılarının gündemine geldi. Özellikle 26-27 Ekim tarihlerinde çok sayıda Instagram kullanıcısı, daha önce hesaplarında kullanabildikleri birden fazla profil fotoğrafı ekleme seçeneğinin kaybolduğunu bildirdi. Bazı hesaplarda alternatif profil fotoğrafları artık görüntülenmezken bazılarında yeni fotoğraf ekleme seçeneğinin de ortadan kalktığı aktarıldı. Instagram profil fotoğrafını birden fazla görselle kişiselleştirmeye imkan tanıyan özellikte yaşanan bu değişiklik, kullanıcıların uygulama içerisindeki profil düzenleme seçeneklerini yeniden gündeme taşıdı. Özelliğin hangi hesaplarda kullanılabildiği, neden bazı profillerde görünmediği ve daha önce eklenen fotoğrafların akıbeti merak konusu oldu. İnstagram çoklu profil fotoğrafı kalktı mı? İnstagram çoklu profil fotoğrafı ile ilgili son durum belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Instagram çoklu profil fotoğrafı kalktı mı? IG PP özelliği ile ilgili yeni gelişme!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 21:54

'ın kullanıcıların profillerinde birden fazla bulundurmasına imkân sağlayan çoklu profil fotoğrafı özelliği, son günlerde yaşanan erişim değişiklikleriyle yeniden gündeme geldi. yılının sonlarına doğru kademeli olarak kullanıma sunulan özellik, hesap sahiplerinin tek bir ana profil fotoğrafının yanı sıra alternatif görseller de ekleyebilmesini sağlıyordu. Ancak 26-27 Ekim 2026 tarihlerinde çok sayıda kullanıcı, profil düzenleme ekranında ek fotoğraf yükleme seçeneğini bulamadığını ve daha önce hesaplarına ekledikleri alternatif görsellerin kaybolduğunu bildirdi. Farklı hesaplarda farklı deneyimlerin yaşanması, Instagram'ın profil fotoğrafı seçeneklerinde yaptığı değişikliğin kapsamına ilişkin soru işaretlerini artırdı. İnstagram çoklu pp kalktı mı, neden yok? Detaylar…

İNSTAGRAM ÇOKLU PROFİL FOTOĞRAFI ÖZELLİĞİ NEDİR?

Instagram çoklu profil fotoğrafı özelliği, kullanıcıların hesaplarında yalnızca tek bir profil fotoğrafı kullanmak yerine birden fazla görseli aynı profil alanında bulundurmasına olanak tanıyan bir uygulama güncellemesiydi. Özellikle 2025 yılının sonlarına doğru kademeli olarak kullanıma sunulan özellik kapsamında hesap sahipleri, en fazla dört farklı profil fotoğrafı yükleyebiliyordu. Bu görsellerden biri ana profil fotoğrafı olarak belirlenirken diğerleri alternatif fotoğraflar şeklinde hesapta tutulabiliyordu. Böylece kullanıcılar, profillerini farklı fotoğraflarla kişiselleştirebiliyor ve kendilerini tek bir görselle sınırlamadan tanıtabiliyordu.

Instagram çoklu profil fotoğrafı kalktı mı? IG PP özelliği ile ilgili yeni gelişme!

Özelliğin kullanımında profil düzenleme ekranı ve mevcut profil fotoğrafı üzerinden işlem yapılabiliyordu. Kullanıcılar, uygulamadaki "Profili Düzenle" bölümünden veya profil fotoğrafına uzun basarak açılan seçenekler arasından "Daha fazla profil resmi ekle" ya da benzer bir ifadeyle sunulan seçeneğe ulaşabiliyordu. Ardından telefondan seçilen yeni görseller hesaba ekleniyor ve fotoğraflardan biri ana profil resmi olarak belirleniyordu. Eklenen diğer fotoğraflar ise alternatif görseller olarak saklanıyordu.

Çoklu profil fotoğrafı özelliğinin bir diğer dikkat çeken yanı, profili ziyaret eden kişilerin alternatif fotoğraflara da ulaşabilmesiydi. Profil fotoğrafına dokunma veya kaydırma yoluyla diğer görseller görüntülenebiliyor, bazı hesaplarda ise fotoğrafların kısa aralıklarla otomatik olarak değiştiği görülüyordu. Böylece profil alanı, yalnızca sabit bir fotoğrafın bulunduğu bölüm olmaktan çıkarak birden fazla görselin yer aldığı bir alana dönüşüyordu.

Instagram çoklu profil fotoğrafı kalktı mı? IG PP özelliği ile ilgili yeni gelişme!

Özellik ilk aşamada bütün Instagram hesaplarında aynı anda kullanılabilir değildi. 2025 yılının sonlarına doğru belirli hesaplara kademeli olarak açılan güncellemenin, özellikle mavi tik sahibi olmayan kullanıcılara sunulduğu belirtiliyordu. İçerik üreticileri, işletmeler ve kişisel hesaplar tarafından kullanılabilen çoklu profil fotoğrafı seçeneği, Instagram profillerini farklı görsellerle düzenlemek isteyen kullanıcılara alternatif bir imkân sağlıyordu.

İNSTAGRAM ÇOKLU PROFİL FOTOĞRAFI KALKTI MI, NEDEN YOK?

Instagram çoklu profil fotoğrafı özelliği, 26-27 Ekim 2026 tarihlerinde çok sayıda kullanıcının hesabında erişilemez hale geldi. Daha önce dört adede kadar profil fotoğrafı ekleyebilen bazı kullanıcılar, profil düzenleme bölümüne girdiklerinde yeni fotoğraf yükleme seçeneğini bulamadıklarını bildirdi. Bazı hesaplarda ise önceden eklenmiş alternatif profil fotoğraflarının artık görünmediği ve yalnızca ana profil fotoğrafının kaldığı aktarıldı. Kullanıcıların yaşadığı sorunların aynı tarihlerde yoğunlaşması, Instagram'ın çoklu profil fotoğrafı uygulamasındaki değişikliği yeniden gündeme taşıdı.

Bununla birlikte özellik bütün hesaplarda aynı şekilde kaybolmadı. Bazı kullanıcılar çoklu profil fotoğrafı seçeneğine artık ulaşamazken bazı hesaplarda özelliğin kısmen kullanılmaya devam ettiği görüldü. Özellikle ek fotoğraf yükleme seçeneğinin ortadan kalkması ve mevcut alternatif görsellerin görüntülenememesi, kullanıcıların hesaplarındaki profil düzenleme seçeneklerini kontrol etmesine neden oldu.

Instagram çoklu profil fotoğrafı kalktı mı? IG PP özelliği ile ilgili yeni gelişme!

Instagram veya Meta tarafından çoklu profil fotoğrafı özelliğinin kaldırıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Şirket tarafından özelliğin tamamen ve kalıcı olarak kullanımdan çıkarıldığını doğrulayan bir duyuru da yayımlanmadı. Bu nedenle mevcut gelişmeler, özelliğin bütün hesaplardan kesin olarak kaldırıldığı şeklinde değerlendirilemiyor. Şu anki kullanıcı bildirimleri, bazı hesaplarda özelliğin devre dışı bırakıldığı veya erişiminin sınırlandırıldığına işaret ediyor.

Özelliğin neden bazı hesaplarda kaybolduğuna ilişkin de kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. Olası nedenler arasında sınırlı hesaplarda yürütülen testlerin sonuçları, teknik sorunlar, kullanıcı geri bildirimleri ve Instagram'ın uygulama arayüzünde yapabileceği değişiklikler yer alıyor. Özelliğin başlangıçta belirli hesaplara kademeli olarak sunulmuş olması da yaşanan erişim farklılıklarının değerlendirilmesinde önem taşıyor. Instagram'ın yeni özellikleri önce sınırlı kullanıcı gruplarında denemesi ve elde edilen sonuçlara göre kapsamı değiştirebilmesi, çoklu profil fotoğrafı seçeneğinin de benzer bir süreçten geçmiş olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

INSTAGRAM ÇOKLU PP EKLEME ÖZELLİĞİ NEDEN YOK, NEREDEN AÇILIR?

Çoklu profil fotoğrafı seçeneğini kaybeden kullanıcılar, sorunun düzelmesi için çeşitli yöntemleri denedi. Instagram uygulamasını güncelleme, önbelleği temizleme ve hesaptan çıkış yaptıktan sonra yeniden giriş yapma gibi işlemler uygulandı. Ancak bu adımlar, özelliğin kaybolduğu hesapların çoğunda sonuç vermedi. Bazı kullanıcılar uygulamanın güncel sürümünü kullanmalarına rağmen alternatif profil fotoğraflarına ulaşamadı. Kullanıcı deneyimlerinin farklılık göstermesi ve standart uygulama işlemlerinin çoğunlukla çözüm sağlamaması, değişikliğin hesaplara sunucu tarafında uygulanmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Instagram çoklu profil fotoğrafı kalktı mı? IG PP özelliği ile ilgili yeni gelişme!

Özelliğin yeniden kullanıma açılıp açılmayacağı, daha önce eklenen fotoğrafların tekrar görüntülenip görüntülenemeyeceği ve uygulamanın hangi hesapları kapsayacağı konusunda ise henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.  

ETİKETLER
#ınstagram
#2025
#profil fotoğrafı
#Çoklu Profil Fotoğrafı Özelliği
#26-27 Ekim 2026
#Aktüel
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