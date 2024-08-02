Instagram erişim engeli bazı kullanıcılarda devam ederken neden açılmıyor sorusuna Meta’dan açıklama gelmedi

02 Ağustos 2024 07:27 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 07:27

Son günlerde Hamas lideri İsmail Haniye için yapılan paylaşımlara sansür politikasıyla büyük tepki toplayan Meta, bazı kullanıcıların yaşadığı erişim engeli ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

INSTAGRAM ERİŞİM NEDEN YOK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla Instagram uygulamasında bazı kullanıcılar sorunsuz erişebilirken bazı kullanıcılarda erişim engeli sorunu ortaya çıktı.

BTK konuyla ilgili internet sitesinde açıklama yaptı:

“Instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.”