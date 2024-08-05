Instagram erişim engelinin kalkması için tarihi gün! Meta ve BTK yetkililerinin görüşeceği saat belli oldu

05 Ağustos 2024 11:59 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:02

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a BTK tarafından katalog suçlar nedeniyle 2 Ağustos Cuma günü erişim engeli getirilmişti.

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın sahip olduğu sosyal medya platformunun ne zaman açılacağı ise kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıklama yaptı.

INSTAGRAM İÇİN META VE BTK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GÖRÜŞECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamaya göre BTK ve Meta yetkilileri öğleden sonra bir araya gelecek.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi.

Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek.

Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

INSTAGRAM AÇILACAK MI SON DAKİKA?

Bakan Uraloğlu tarafından açıklanan bilgilere göre yapılacak toplantının ardından Meta yetkililerinin talepleri yerine getirmesi durumunda Instagram'ın erişim engeli açılacak.

INSTAGRAM KISITLAMASI NE ZAMAN KALKACAK?

Instagram'a getirilen erişim engeli 5 Ağustos itibariyle hala devam ediyor.

Platformun ne zaman açılacağı ile ilgili ise resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ancak Bakan Uraloğlu tarafından aktarılan bilgilere göre 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olan toplantının ardından Instagram'ın durumu netlik kazanacak.

INSTAGRAM KİMİN, NE ZAMAN KURULDU?

Instagram Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından 6 Ekim 2010 yılında kuruldu.

Platform 2012 yılının Nisan ayında Mark Zuckerberg'e ait olan Meta (eski adıyla Facebook) şirketi tarafından 1 milyar dolara satın alındı.