Instagram fotoğraf ve hikayeler neden açılmıyor? 12 Kasım Instagram sorunu

12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı, İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki Instagram kullanıcıları ani bir erişim problemiyle karşılaştı.

Fotoğraf ve videoların paylaşılamaması, hikâyelerin açılmaması ve sayfa yenileme sıkıntıları kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnternetteki kesintileri anlık olarak izleyen Downdetector verilerine göre, 12 Kasım akşam saatlerinden itibaren Instagram’a yönelik bağlantı hatası bildiren kullanıcı sayısında belirgin bir artış yaşandı.

Verilere göre kullanıcıların yüzde 64’ü uygulama içi hata, yüzde 25’i giriş güçlüğü, yüzde 11’i ise web sürümünde erişim sorunu bildirdi.

Problem özellikle Avrupa’nın bazı noktalarında ve Türkiye’de yoğun şekilde hissedildi.

Uzmanlara göre bu tarz aksaklıklar genellikle sunucu yüklenmesi, bölgesel internet altyapısındaki geçici bozukluklar veya ağ trafiği dengesizliklerinden kaynaklanıyor.

Meta bünyesindeki Instagram’dan ise konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı.