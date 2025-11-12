Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Instagram fotoğraf ve hikayeler neden açılmıyor? 12 Kasım Instagram sorunu

Kullanıcılar 12 Kasım akşamı Instagram’a bağlantıda sorun yaşadı. Fotoğraflar ve hikâyeler yüklenemedi, sayfalar güncellenmedi. Peki, Instagram çöktü mü, problem ne zaman giderilecek?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Instagram fotoğraf ve hikayeler neden açılmıyor? 12 Kasım Instagram sorunu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 23:49

12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı, ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki Instagram kullanıcıları ani bir erişim problemiyle karşılaştı.

Fotoğraf ve videoların paylaşılamaması, hikâyelerin açılmaması ve sayfa yenileme sıkıntıları kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Instagram fotoğraf ve hikayeler neden açılmıyor? 12 Kasım Instagram sorunu

İstanbul ve çevresindeki Instagram kullanıcıları beklenmedik bir aksama yaşadı.

Platforma giriş yapan birçok kişi, görsellerin yüklenmemesi, hikâyelerin açılmaması ve sayfanın yenilenmemesi gibi hatalarla karşılaştığını aktardı

Instagram fotoğraf ve hikayeler neden açılmıyor? 12 Kasım Instagram sorunu

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnternetteki kesintileri anlık olarak izleyen verilerine göre, 12 Kasım akşam saatlerinden itibaren Instagram’a yönelik bağlantı hatası bildiren kullanıcı sayısında belirgin bir artış yaşandı.

Verilere göre kullanıcıların yüzde 64’ü uygulama içi hata, yüzde 25’i giriş güçlüğü, yüzde 11’i ise web sürümünde bildirdi.

Instagram fotoğraf ve hikayeler neden açılmıyor? 12 Kasım Instagram sorunu

Problem özellikle Avrupa’nın bazı noktalarında ve Türkiye’de yoğun şekilde hissedildi.

Uzmanlara göre bu tarz aksaklıklar genellikle sunucu yüklenmesi, bölgesel internet altyapısındaki geçici bozukluklar veya ağ trafiği dengesizliklerinden kaynaklanıyor.

Meta bünyesindeki Instagram’dan ise konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
#istanbul
#downdetector
#erişim sorunu
#Instagram Sorunları
#Internet Kesintis
#Erişim Hatası
#Sosyal Medya Problemi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.