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Instagram hesabı kapatılan Oğuzhan Alpdoğan'ın 1.5 milyon takipçisi bulunuyordu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
11 Ağustos 2024 14:58 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 15:28
Instagram hesabı kapatılan Oğuzhan Alpdoğan&#039;ın 1.5 milyon takipçisi bulunuyordu

Sosyal medya fonemi Oğuzhan Alpdoğan'ın 9 Ağustos 2024 tarihinde Instagram hesabı kapatıldı. Hesabının neden kapatıldığı ise Instagram tarafından gönderilen kapatma bildiriminde yer aldı.

Instagram'da çektiği eğlenceli video içerikleri ile kısa sürede fenomen hale gelen Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagram hesabı kapatıldı. 

Ünlü fenomen X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda "Instagram hesabını hiçbir şey yok iken kalıcı kapatmış. Yetkililer açın, içeride bir buçuk milyon takipçi kaldı" dedi.

Instagram hesabı kapatılan Oğuzhan Alpdoğan'ın 1.5 milyon takipçisi bulunuyordu - 1. Resim

OĞUZHAN ALPDOĞAN'IN INSTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?

Instagram tarafından gönderilen hesap kapatma bildiriminde "Hesabını inceledik ve hesap bütünlüğü ve gerçek kimlikle ilgili Topluluk Kurallarımıza hala uymadığını belirledik" ifadeleri yer aldı.

OĞUZHAN ALPDOĞAN KİMDİR?

Oğuzhan Alpdoğan 1993 yılında İzmit'de dünyaya geldi. 

Instagram'da içerik üretmeye başlamadan önce babasının yanında inşaatta çalıştı.

Daha sonra 7 yıl boyunca fabrikada makine operatörlüğü yapan ünlü fenomen aynı zamanda Instagram'da içerik üretmeye başladı. 

Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunuyor.

OĞZUHAN ALPDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

1993 yılında doğan Oğuzhan Alpdoğan, 2024 yılı itibariyle 31 yaşındadır.

Kaynak: TGRT Haber
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