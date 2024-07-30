Instagram hikayede ortaklık, reklam ve işbirliği yazmamak vergi ödemelerine yol açabiliyor

30 Temmuz 2024 11:22 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:22

Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal medya platformları üzerinden yapılan reklamlarla ilgili yayımlanan kılavuza göre bu yasak reklamın şeffaflığı ve tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla getirilmiştir.

INSTAGRAM HİKAYEDE HERKES MARKA, İŞBİRLİĞİ YAZMAK ZORUNDA MI?

Ticaret Bakanlığı’nın 2021 yılında yayımladığı kılavuzda sosyal medyada içerik oluşturulan kişilere reklam yasağı gelmemekle beraber gizlice yapılan reklamlar yasaklandı.

Bu konuyla ilgili bazı önemli noktalar ise şu şekilde;

Tüketici Koruma Kanunları: Çoğu ülkede tüketiciyi koruma kanunları, reklamların açık ve şeffaf olmasını gerektirir. Bu nedenle marka işbirliklerinin belirtilmesi zorunludur.

Platform Korumaları: Sosyal medya platformları (Instagram, YouTube, TikTok) gibi platformlar kendi topluluk kurallarına sahiptir. Bu platformları kullanan kullanıcılar marka işbirliklerini ve sponsorlu içerikleri belirtmeleri gerekmekte.

Etik Kuralları: Reklam etiği açısından, izleyiciler, izledikleri içeriklerin hangi kısmının ücretli işbirliği olduğunu bilmek zorundadır.

MARKA İŞBİRLİĞİ İÇİN KULLANILAN İFADELER NELER?

Marka işbirliği için kullanılan ifadeler arasında “Reklam, Sponsorlu İçerik, İşbirliği” kullanmaları gerekiyor.

TÜM SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜRÜN PAYLAŞTIĞINDA REKLAM YAZILMALI MI?

Instagram, Twitter, Facebook ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarından ürünün markası görünecek şekilde ürün tanıtımı yapıldığı sürece tüm sosyal medya kullanıcılarının “Reklam, İşbirliği” gibi ifadeleri görünür halde kullanmaları zorunlu oldu.

İçeriklerinde “Reklam, İşbirliği” ifadeleri yer almadan reklam yaptığı tespit edilen kullanıcılara ise çeşitli vergi cezaları uygulanacak.

SOSYAL MEDYA REKLAM YASAKLARI NELER?

Sosyal medyada ürün tanıtımı yapan kişilerin örtülü reklam kullanmaları yasaklandı.

Video ile içerik üreten kullanıcılar, videoların başında işbirliği ifadesine yer vermemeli.

Marka ürün tanıtımında “Reklam, Sponsorlu İçerik, İşbirliği” gibi ifadeler yer almalı.

Herhangi bir markadan alınan hediye tanıtıldığında bu markanın ismi verilmeli.

Sponsorlu ürün reklamı yaparken “Ücretli İşbirliği” ifadesine yer verilmeli.

Hediye takdim edilen sosyal medya kullanıcısı hediyeyi kendi satın almış gibi tanıtım yapamaz.

INSTAGRAM’DA HERKES REKLAM YAZMAK ZORUNDA MI?

Bir ürünün tanıtımı işbirliği ile yapıldığında paylaşılan fotoğraf veya videoda “Reklam, İşbirliği” gibi ifadelerin yer alması zorunludur.