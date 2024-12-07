Instagram uygulamasında bazı erişim sorunları yaşanıyor

07 Aralık 2024 17:19 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 17:35

Tüm dünyanın kullandığı Instagram uygulamasında 7 Aralık günü bazı teknik sorunlar yaşandı. Milyonlarca kullanıcı erken saatlerde uygulamaya giriş yapmakta zorlanırken giriş yapamama sebebini araştırmaya başladı.

Instagram'ın bir eksiği daha giderildi: Artık çok kolay olacak! Kullanıcılar uzun zamandır bekliyordu

Instagram'ın bir eksiği daha giderildi: Artık çok kolay olacak! Kullanıcılar uzun zamandır bekliyordu

Bugün Instagram'da meydana gelen hata sonrasında kullanıcılar çöktü mü merak ediyordu. Downdetector'de yer alan raporlamalara göre bazı teknik problemler yaşandı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ 7 ARALIK SON DAKİKA?

7 Aralık Cumartesi günü meydana gelen teknik arıza sonrasında Instagram'a giriş yapılamadı.

Bazı kullanıcılar sorunsuz giriş yaparken bazılarında sorun devam ediyor. Ekipten henüz resmi bir açıklama gelmezken kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

Downdetector'de yer alan raporlama şöyle: