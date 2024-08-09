Instagram ve Roblox'un ardından Discord'un da kapatılacağı iddia edildi

09 Ağustos 2024 14:30 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 15:07

ABD merkezli dijital platform Discord'a 8 Ağustos Perşembe akşamı erişim problemleri yaşandı.

Bazı kullanıcılar platforma giriş yapamazken bazıları ise sesli sohbet odalarına bağlandıklarında "Bağlantı Yok" hatası ile karşılaştılar.

Bunun üzerine kullanıcılar Discord'un Türkiye'de yasaklanıp yasaklanmadığını merak etmeye başladı.

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ 9 AĞUSTOS?

Discord'da 9 Ağustos itibariyle hata raporlama platformu olan Downdetector verilerine göre herhangi bir sorun bulunmuyor.

8 Ağustos Perşembe akşamı saat 19.19-23.49 saatleri arasında yaşanan problemin teknik bir problemden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili şirketten bir açıklama yapılmadı ancak Downdetector'un yayınladığı rapor şöyle:

DİSCORD KAPANACAK MI BTK?

Türkiye'de son haftalarda sırasıyla Wattpad, Instagram ve Roblox'a erişim yasağı getirildi.

Dün yaşanan bağlantı problemlerinin ardından sosyal medyada kullanıcılar Discord'un da yasaklanacağını iddia etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından platforma ilgili yapılan bir açıklama bulunmuyor.

DİSCORD ERİŞİM ENGELİ 2024 GETİRİLECEK Mİ?

Discord'un yasaklanacağına dair iddiaların herhangi bir gerçekliği bulunmuyor.

BTK ve Adalet Bakanlığı tarafından bu yönde hiçbir resmi açıklama yapılmadı.

DİSCORD TÜRKİYE'DE KAPANIYOR MU?

Discord'da Türkiye'de herhangi bir erişim engeli 9 Ağustos itibariyle getirilmedi.

Platforma gelecek olan herhangi bir erişim engelini kullanıcılar BTK'nın resmi internet sitesinden öğrenebilecek.

DİSCORD KULLANICI SAYISI KAÇ?

Windows, macOS, Linux, İOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinden çalışabilen Discord platformunun 300 milyondan fazla kayıtlı, 140 milyon ise aktif kullanıcısı bulunuyor.