Instagram ve WhatsApp çapraz paylaşım özelliği geliyor, Instagram hikayelerini WhatsApp'ta paylaşma yöntemi

10 Haziran 2024 20:03 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 18:29

Instagram ve WhatsApp, kullanıcıların platformlar arası geçişini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir özelliği devreye sokuyor.

Artık Instagram'da oluşturduğunuz hikayeleri, birkaç basit adımla WhatsApp'ta da paylaşabileceksiniz.

Bu özellik sayesinde hem arkadaşlarınız hem de takipçilerinizle içeriklerinizi daha geniş bir kitleye ulaştırmak mümkün olacak.

INSTAGRAM HİKAYESİ WHATSAPP'TA NASIL PAYLAŞILIR?

Instagram hikayelerini WhatsApp'ta paylaşmak için, hikayenizi oluşturduktan sonra "Paylaş" butonuna tıklamanız yeterli.

Ardından, "WhatsApp'ta Paylaş" seçeneğini seçerek hikayenizi WhatsApp durumunuza ekleyebilirsiniz.

Bu yenilik, sosyal medya deneyimini daha entegre ve kullanıcı dostu hale getiriyor.

Kullanıcıların içeriklerini daha etkili bir şekilde yaymalarına olanak tanıyacak.