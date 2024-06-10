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Instagram ve WhatsApp çapraz paylaşım özelliği geliyor, Instagram hikayelerini WhatsApp'ta paylaşma yöntemi

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
10 Haziran 2024 20:03 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 18:29
Instagram ve WhatsApp çapraz paylaşım özelliği geliyor, Instagram hikayelerini WhatsApp&#039;ta paylaşma yöntemi

Instagram ve WhatsApp'a gelen yeni çapraz paylaşım özelliği ile kullanıcılar, Instagram hikayelerini doğrudan WhatsApp'ta paylaşabilecekler. İşte bu yeniliğin detayları ve hikayelerin nasıl paylaşılacağı...

Instagram ve WhatsApp, kullanıcıların platformlar arası geçişini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir özelliği devreye sokuyor.

Artık Instagram'da oluşturduğunuz hikayeleri, birkaç basit adımla WhatsApp'ta da paylaşabileceksiniz.

Bu özellik sayesinde hem arkadaşlarınız hem de takipçilerinizle içeriklerinizi daha geniş bir kitleye ulaştırmak mümkün olacak.

Instagram ve WhatsApp çapraz paylaşım özelliği geliyor, Instagram hikayelerini WhatsApp'ta paylaşma yöntemi - 1. Resim

INSTAGRAM HİKAYESİ WHATSAPP'TA NASIL PAYLAŞILIR?

Instagram hikayelerini WhatsApp'ta paylaşmak için, hikayenizi oluşturduktan sonra "Paylaş" butonuna tıklamanız yeterli.

Ardından, "WhatsApp'ta Paylaş" seçeneğini seçerek hikayenizi WhatsApp durumunuza ekleyebilirsiniz.

Bu yenilik, sosyal medya deneyimini daha entegre ve kullanıcı dostu hale getiriyor.

Kullanıcıların içeriklerini daha etkili bir şekilde yaymalarına olanak tanıyacak.

Kaynak: TGRT Haber
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