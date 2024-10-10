Instagram ve Whatsapp'ta erişim sorunları yaşanıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

10 Ekim 2024 13:20 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:28

Sosyal medya platformu olan Instagram'da ve mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta bugün bazı bağlantı hataları yaşandı. Milyonlarca kullanıcısı olan uygulamalarda yaşanan sorunla beraber Instagram, Whatsapp çöktü mü merak edildi.

10 Ekim günü öğlen saatlerinde meydana gelen bağlantı hatası Instagram​ ve Whatsapp​'ta oluştu. Kullanıcılar sosyal medya​ platformu olan X'te sorun ile ilgili paylaşımlarda bulundu. INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, KAPANDI MI SON DAKİKA? Perşembe günü Instagram uygulamasında bazı erişim sorunları yaşandı. Kullanıcıların bazıları sorunsuz giriş yaparken bazı kullanıcılar da sorun devam ediyor. Ekipten henüz bir açıklama gelmezken kısa sürede normal seyrine dönmesi bekleniyor. Discord'a gelen erişim engeli sonrasında Instagram'da yaşanan bağlantı hatasının uygulamanın kapandığına dair olduğu düşünceleri ortaya çıktı. Uygulamada herhangi bir erişim engeli bulunmuyor. WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR, BAĞLANTIS HATASI MI VAR? 10 Ekim günü öğlen saatlerinde kısa süreliğine Whatsapp'ta bağlantı sorunu yaşandı. Kullanıcılar mesaj atamazken "bağlantı hatası" ifadesi ile karşılaştı. Ekiplerden açıklama gelmesi halinde haberimizi güncelleyeceğiz. İlgili Haberler Ülkelerin Instagram kullanım süreleri açıklandı! Türkiye 50 ülke arasında kaçıncı sırada? Instagram 14 yaşında: Aylık 2 milyardan fazla kişi kullanıyor