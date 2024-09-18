Instagram yaş sınırı Ocak 2025 tarihinde gelecek

18 Eylül 2024 11:26 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:27

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Instagram, 18 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar getireceğini duyurdu. Yeni uygulama kapsamında reşit olmayan kullanıcıların erişimi sınırlandırılacak. Instagram'a yaş sınırının ne zaman geleceği ise gündem oldu.

Instagram'da 18 yaşından küçükler için yeni dönem: Ebeveynler artık her şeyi görebilecek!

Instagram'da 18 yaşından küçükler için yeni dönem: Ebeveynler artık her şeyi görebilecek!

Teknoloji devi META​'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram​ 17 Eylül'den itibaren ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da yeni bir uygulama başlattı.

"Genç Hesapları" adı verilen uygulama kapsamında reşit olmayan kullanıcıların diğer kullanıcılar ile olan erişimi sınırlandırıldı.

Türkiye​'de ise Instagram yaş sınırı​ özelliğinin ne zaman geleceği merak ediliyor.

INSTAGRAM YAŞ SINIRI ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Instagram tarafından açıklanan bilgilere göre yeni uygulama Türkiye'de 2025 yılının Ocak ayında başlayacak.

18 yaş altı kullanıcılar uygulama kapsamında sadece takip ettikleri kişilerle mesajlaşabilecek ve karşılarına çıkan kozmetik ürün reklamları gibi içerikler filtrelenecek.

Ayrıca genç hesaplarında 60 dakikayı aşan kullanım sürelerinde uygulama bildirim gönderecek.

22.00 ve 07.00 arasında otomatik olarak uyku moduna girerek gelen bildirimleri sessize alarak mesajlara otomatik cevap verecek.

Ayrıca ebeveynler reşit olmayan çocuklarının hesaplarını kontrol ederek son bir haftada kimlerle mesajlaştıklarını görebilecekler.