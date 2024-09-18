Instagram'a 18 Eylül günü bağlantı sorunları yaşanıyor

18 Eylül 2024 12:06 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 12:20

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanan sosyal medya platformu Instagram'da bugün yaşanan erişim problemlerinin ardından çöktü mü, neden açılmıyor gibi sorular gündeme geldi. 18 Eylül günü saat 12.00 itibarıyla platforma bazı kullanıcılar bağlanamıyor.

Instagram'da 18 yaşından küçükler için yeni dönem: Ebeveynler artık her şeyi görebilecek!

Instagram'da 18 yaşından küçükler için yeni dönem: Ebeveynler artık her şeyi görebilecek!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya​ platformlarından biri olan Instagram​'da bugün öğle saatlerinden itibaren erişim problemleri yaşanmaya başladı.

Kullanıcıların sosyal medya hesaplarına bağlanamadıkları ve akışın yenilenmediği belirtildi.

18 EYLÜL INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

12'den itibaren yaşanan bağlantı sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

Kullanıcıların bir kısmı bu durumdan etkilenirken diğerleri ise herhangi bir problem yaşamadan giriş yapabiliyor.

Bağlantı problemi ile ilgili Instagram'dan bir açıklama gelmedi.

Platformlardaki bağlantı problemlerini raporlayan Downdetector platformunun 24 saatlik Instagram raporu ise şöyle: