Instagram'a bu aydan itibaren 'Atlanamayan Reklamlar' özelliği geliyor, kapatmak mümkün olmayacak

03 Haziran 2024 19:01 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:10

Instagram, bu aydan itibaren "Reklam Arası" adı verilen yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Bu özellikle kullanıcılar, Instagram'da gezinirken 3 ila 5 saniye süren atlanamayan reklamlarla karşılaşacak.

Meta, bu yeniliği "Instagram'da reklam göstermenin yeni bir yolu" olarak tanımlıyor.

INSTAGRAM ATLANAMAYAN REKLAMLAR NASIL, NEREDEN KAPATILIR?

Kullanıcılar, reklamların ne zaman sona ereceğini ekranlarında görebilecekler.

Ancak bu reklamları kapatmak mümkün olmayacak.

Instagram, bu yenilik hakkında henüz resmi bir duyuru yapmadı, ancak kullanıcıların tepkisini çekmesi bekleniyor.