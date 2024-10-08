Instagram'da 8 Ekim sabah saatlerinde bağlantı problemleri yaşanıyor

08 Ekim 2024 09:41 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:51

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram'a bugün sabah saatlerinden itibaren erişim problemleri yaşanıyor. Yaşanan problemlerin ardından Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, kapandı mı konuları gündeme geldi.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan, ABD merkezli teknoloji devi META'nın sahip olduğu Instagram​ uygulamasına Türkiye​'de 8 Ekim Salı günü sabah saatlerinden itibaren erişim problemleri yaşanıyor.

Kullanıcılar sosyal medya platformuna bağlanmada sorunlar yaşadığını belirtti.

8 EKİM INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Instagram'da yaşanan bağlantı problemi bugün saat 8.30 itibariyle başladı.

Platforma giriş yaparken yaşanan bağlantı probleminden bazı kullanıcılar etkilenirken diğerleri ise bir problem yaşamadan giriş yapabildi.

Teknik bir arızadan dolayı kaynaklandığı tahmin edilen problemin ne zaman giderileceği ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Platformlardaki bağlantı problemlerini ve çökmeleri raporlayan Downdetector platformunun verileri ise şöyle:

INSTAGRAM KAPANDI MI?

Türkiye'de Instagram'a 2 Ağustos tarihinde "katalog suçlar" nedeniyle erişim engeli getirilmişti.

Daha sonra bu yasak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kaldırıldı.

8 Ekim 2024 itibarıyla Instagram'a BTK tarafından getirilen herhangi bir erişim yasağı bulunmuyor.