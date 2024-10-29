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Instagram’da kullanıcılar “Mesajlarım gitmiyor, Mesaj atamıyorum” hatası bildiriminde bulundu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Ekim 2024 15:39 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:43
Instagram’da kullanıcılar “Mesajlarım gitmiyor, Mesaj atamıyorum” hatası bildiriminde bulundu

29 Ekim günü Instagram uygulamasında kullanıcılar bazı sorunlar yaşadı. Uygulamada öğlen saatlerinde başlayan arızadan kaynaklı DM'de sorun yaşandı. Kullanıcılar mesajların gitmediğini ve mesaj atamadığını belirtti.

Bugün Instagram​'da yaşanan teknik sorun​ sonrasında kullanıcılar mesaj​ gönderme kısmında problem yaşadı.

29 Ekim günü meydana gelen arıza​ sonrasında bazı kullanıcılar sorunsuz giriş yapabilirken büyük bir çoğunluk mesaj hatası ile karşılaştı.

INSTAGRAM MESAJLARIM GİTMİYOR, MESAJ ATAMIYORUM HATASI

29 Ekim günü Instagram'da kullanıcılar mesaj atamadığını ve gelen mesajları alamadığını belirtti. Sosyal medyada paylaşılan bildirimlere göre kullanıcılar DM konusunda sorun yaşıyor. Problemin uygulamada yaşanan teknik arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

Bugün uygulamada bazı teknik sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar uygulamada "Instagram messages not sending" hatası ile karşılaşıyor.

Downdetector raporlamaları ise şöyle:

Instagram’da kullanıcılar “Mesajlarım gitmiyor, Mesaj atamıyorum” hatası bildiriminde bulundu - 1. Resim

INSTAGRAM DM KUTUSU HATASI

29 Ekim günü sosyal medya platformu olan Instagram'da kullanıcılar mesaj göndermediğini sorun olarak bildirdi.

Sorunun teknik arızadan kaynaklandığı bilinirken kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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