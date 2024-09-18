Instagram’da silinen mesajları geri getirme programları kişisel bilgilerin çalınmasına sebep olabilir

18 Eylül 2024 11:47 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:50

Instagram, günümüzde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olarak hayatımızda büyük bir yer kaplıyor. İletişim ve eğlence uygulaması olan Instagram’da silinen mesajları geri getirme konusu ise akıllarda soru işareti bırakıyor.

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Milyonlarca kişinin fotoğraf ve video paylaştığı aynı zamanda çevresiyle iletişime geçtiği Instagram​ platformunda silinen mesajları geri getirmek bazen mümkün olabilirken bazı programlar kişisel bilgilerin çalınmasına yol açıyor.

INSTAGRAM MESAJLARI GERİ GETİRME UYGULAMALARI GÜVENİLİR Mİ?

Instagram’da silinen mesajları geri getirme imkanı sunduğu iddia edilen çoğu programlar, kötü niyetli kimselerin kişisel bilgilerinize ve sosyal medya profillerinize erişmek için kullanılabilir. Bu nedenle bu yöntemi denemek güvenilir olmayabilir.

INSTAGRAM SİLİNEN MESAJLAR NASIL GERİ GETİRİLİR?

Instagram sohbet (DM) bölümünden bir mesajı sildiyseniz bu mesajı geri getirmek için en etkili ve güvenilir yöntem; Instagram'dan verilerinizin bir kopyasını talep ederek silinen mesajları kurtarmaktan geçiyor.

Instagram'dan verilerinizin bir kopyasını şu şekilde talep edebilirsiniz.

Instagram ana sayfanızın sağ üst köşesindeki hamburger simgesine (üç çizgi) dokunun.

Hesaplar merkezi seçeneğini seçin.

Bilgilerin ve izinlerin kısmına gelin.

Ardından Bilgilerinizi indir veya aktar öğesine dokunun.

İndirme İsteği butonuna dokunun.

Birden fazla hesabınız varsa, verileri indirmek istediğiniz hesabı seçin.

İndirmeye dahil etmek istediğiniz bilgileri seçin. Tüm bilgilerinizin tam bir kopyasını talep edebilir veya mesajlar, yorumlar, kişisel bilgiler vb. gibi belirli öğeleri seçebilirsiniz.

Verilerin gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini, indirme biçimini medya kalitesini ve tarih aralığını seçin.

İsteği Gönder'e dokunun.

Bu adımları tamamladıktan sonra Instagram verileriniz hazır olduğunda size e-posta yoluyla silinen sohbetlerinizi iletecektir.

INSTAGRAM HİKAYE İZLEYENLER NEYE GÖRE SIRALANIYOR?

24 saat süreli fotoğraf ve video yüklemelerine bakan kullanıcılar arasında kişiyle en çok etkileşime giren profil sahipleri en üstte yer alıyor.

INSTAGRAM STORY ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELDİ?

Instagram platformuna 2016 yılında gelen güncelleme ile kullanıcılar 24 saat süreli hikaye atma özelliği ile tanıştılar.