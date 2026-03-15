Instagram’da yeni dönem! Artık mesajlar korunmayacak

Instagram kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir değişiklik yolda. Meta, platformdaki doğrudan mesajlar (DM) için sunulan uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırma kararı aldığını doğruladı.
Şirketin destek sayfasında yer alan bilgilere göre bu değişiklik 8 Mayıs tarihinde yürürlüğe girecek. Yani o tarihten sonra Instagram’daki mesajlaşma sisteminde uçtan uca şifreleme seçeneği artık bulunmayacak.
Karar, uygulama içinde kullanıcılara gösterilen bir bildirimle de duyurulmuş durumda. Böylece son yıllarda test edilen ve yalnızca isteyen kullanıcıların açabildiği bu ek güvenlik katmanı resmen devreden çıkıyor.
Meta, değişiklikten etkilenecek kullanıcılar için uygulama içinde bazı yönlendirmeler yapılacağını söylüyor.
Uçtan uca şifreleme ile gönderilmiş mesajlar ya da medya içerikleri saklanmak isteniyorsa, kullanıcıların bu verileri nasıl indirebileceğine dair talimatlar gösterilecek. Şirket ayrıca önemli bir detaya da dikkat çekiyor: Instagram’ın eski sürümünü kullanan kişiler, bu içerikleri indirebilmek için uygulamayı güncellemek zorunda kalabilir. Yani güncelleme yapılmadan bazı verilere erişmek mümkün olmayabilir.
Şirketin halkla ilişkiler ekibinden yapılan açıklamaya göre temel gerekçe oldukça net: kullanım oranlarının düşük olması. Meta, Instagram DM’lerde sunulan uçtan uca şifreleme seçeneğinin kullanıcıların büyük bölümü tarafından tercih edilmediğini belirtiyor. Bu nedenle şirket, önümüzdeki aylarda bu özelliği tamamen kaldırma kararı aldı. Açıklamada ayrıca güvenli mesajlaşma isteyen kullanıcılar için WhatsApp’a işaret edildi. Meta’ya göre uçtan uca şifreleme ile mesajlaşmak isteyenler bunu kolaylıkla WhatsApp üzerinden sürdürebilir.
Uçtan uca şifreleme, dijital iletişimde en güçlü güvenlik yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu sistemde mesajın içeriğini yalnızca gönderici ve alıcı görebiliyor. Yani mesaj servisinin sağlayıcısı bile içerikleri okuyamıyor. Bu nedenle birçok mesajlaşma uygulamasında artık standart hâline gelmiş durumda. Örneğin WhatsApp’ta tüm sohbetler varsayılan olarak uçtan uca şifreleme ile korunuyor.
Instagram’da ise sistem biraz farklı çalışıyordu. Platformda uçtan uca şifreleme tüm sohbetlerde otomatik olarak aktif değildi. Kullanıcıların belirli sohbetlerde bu özelliği manuel olarak açması gerekiyordu. Meta bu yöntemi, güvenli mesajlaşma ile uygulama içindeki diğer özellikler arasında bir denge kurmak için tercih etmişti. Ancak görünen o ki kullanıcıların büyük bölümü bu seçeneği hiç aktif etmedi.