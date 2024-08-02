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Instagram'ın engellenmesinin ardından Facebook ve Messenger'ın çöküp çökmediği gündeme geldi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
02 Ağustos 2024 09:02 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:30
Instagram&#039;ın engellenmesinin ardından Facebook ve Messenger&#039;ın çöküp çökmediği gündeme geldi

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a bugün erişim BTK tarafından engellendi. Instagram'ın engellenmesinin ardından Facebook ve Messenger'ın çöküp çökmediği gündeme geldi.

ABD merkezli teknoloji şirketi META'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram, BTK tarafından engellendi. 

BTK'nın resmi sitesinde konuyla ilgili olarak "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" açıklaması yapıldı.

Instagram'ın engellenmesinin ardından Facebook ve Messenger'ın çöküp çökmediği gündeme geldi - 1. Resim

Instagram'ın engellenmesinin ardından şirketin diğer sosyal medya platformları Facebook ve Messenger'ın durumu merak edildi.

Instagram'ın engellenmesinin ardından Facebook ve Messenger'ın çöküp çökmediği gündeme geldi - 1. Resim

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ 2024?

META'nın sahip olduğu diğer sosyal medya platformu Facebook'a kullanıcılar teknik bir problemden dolayı erişim problemi yaşıyor.

Ancak bu erişim problemi çok az sayıda kullanıcıyı etkiliyor.

Sitelerin durumlarını raporlayan Downdetector programı tarafından açıklanan bilgiler ise şöyle:

Instagram'ın engellenmesinin ardından Facebook ve Messenger'ın çöküp çökmediği gündeme geldi - 2. Resim

MESSENGER ÇÖKTÜ MÜ?

Mesajlaşma uygulaması Messenger'da herhangi bir problem yaşanmıyor. 

Downdetector verileri ise şöyle:

Instagram'ın engellenmesinin ardından Facebook ve Messenger'ın çöküp çökmediği gündeme geldi - 3. Resim

FACEBOOK VE MESSENGER ENGELLENDİ Mİ?

Instagram'ın BTK tarafından engellenmesi Facebook ve Messenger'ı etkilemedi.

Platformlara kullanıcılar sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabiliyor.

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Kaynak: TGRT HABER
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