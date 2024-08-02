Instagram'ın engellenmesinin ardından Facebook ve Messenger'ın çöküp çökmediği gündeme geldi

02 Ağustos 2024 09:02 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:30

Instagram erişim engelini kaldırmak için ücretsiz VPN çözümleri, yöntemler ve ücretsiz uygulamalar

Instagram erişim engelini kaldırmak için ücretsiz VPN çözümleri, yöntemler ve ücretsiz uygulamalar

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Instagram çalışmama ve donma sorunu devam ediyor! Hikayeler neden yüklenmiyor, çöktü mü?

ABD merkezli teknoloji şirketi META'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram, BTK tarafından engellendi.

BTK'nın resmi sitesinde konuyla ilgili olarak "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" açıklaması yapıldı.

Instagram'ın engellenmesinin ardından şirketin diğer sosyal medya platformları Facebook ve Messenger'ın durumu merak edildi.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ 2024?

META'nın sahip olduğu diğer sosyal medya platformu Facebook'a kullanıcılar teknik bir problemden dolayı erişim problemi yaşıyor.

Ancak bu erişim problemi çok az sayıda kullanıcıyı etkiliyor.

Sitelerin durumlarını raporlayan Downdetector programı tarafından açıklanan bilgiler ise şöyle:

MESSENGER ÇÖKTÜ MÜ?

Mesajlaşma uygulaması Messenger'da herhangi bir problem yaşanmıyor.

Downdetector verileri ise şöyle:

FACEBOOK VE MESSENGER ENGELLENDİ Mİ?

Instagram'ın BTK tarafından engellenmesi Facebook ve Messenger'ı etkilemedi.

Platformlara kullanıcılar sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabiliyor.