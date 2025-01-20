Instagram'ın video uygulaması Edits ne zaman çıkacak? Kullanım tarihi 2025

20 Ocak 2025 11:12 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:12

Dünyanın her yerinde kullanılan Instagram yeni video uygulamasını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Edits, çıkış tarihi kullanıcıların gündeminde olurken nasıl kullanılacağı da merakla bekleniyor.

Tüm dünyada kullanılan TikTok​ ve CapCut'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemi sürerken Instagram​ Başkanı Adam Mosseri​ yayınladığı video ile yeni edit uygulamasını duyurdu.

Milyonlarca kullanıcı Edits uygulamasının App Store'da yer alacağı tarihi bekliyor.

INSTAGRAM VİDEO UYGULAMASI EDİTS NE ZAMAN ÇIKACAK 2025?

Instagram Başkanı Adam Mosseri, yeni video uygulamasını tanıttı. Yaptığı paylaşımda "Şu anda dünyada pek çok şey oluyor ama ne olursa olsun, sadece Instagram değil, tüm platformlar için video hazırlayan sizlere en ilgi çekici araçları üretmenin görevimiz olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Planlamalara göre ücretsiz ön siparişle indirilen uygulamanın şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. App Store'da kullanım tarihinin 13 Mart olduğu tahmin ediliyor.

EDİTS NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Instagram Başkanı Adam Mosseri, yeni uygulamayı tanıttı. Daha kaliteli görüntü kaydı alındığı belirtilirken daha detaylı düzenleme araçları sunuldu. Video taslakları arkadaşlar ile paylaşılırken video etkileşimleri daha detaylı olarak görülebilecek.