Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Inter Arsenal CANLI nereden izlenir? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yok

Inter Arsenal canlı maç yayını hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu. Inter Arsenal maç kadrosu açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu lig aşamasının 7. haftasında Inter Milan ile Arsenal bu akşam karşı karşıya geliyor. Inter Milan - Arsenal maç kadrosu merak ediliyordu. Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanacak mücadele, lig aşamasında üst sıraları yakından ilgilendiriyor. Arsenal, organizasyonda oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak zirvede yer alırken, Inter ise 12 puanla ilk 8 mücadelesini sürdürüyor. İşte Inter Arsenal canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Inter Arsenal CANLI nereden izlenir? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 22:26
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 22:34

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının yedinci haftası, bu akşam İtalya’da oynanacak önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Inter Milan, namağlup lider Arsenal’i San Siro’da konuk edecek.

Inter Arsenal CANLI nereden izlenir? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yok

INTER MİLAN - ARSENAL NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 7. haftasında oynanacak Inter Milan Arsenal mücadelesi, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Karşılaşma, İtalya’nın Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanacak ve futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Mücadele, Türkiye’de Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Tabii Spor’a üyeliği bulunan kullanıcılar, karşılaşmayı platformun spor yayınları bölümünden canlı olarak takip edebilecek.

Inter Arsenal CANLI nereden izlenir? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yok

INTER ARSENAL CANLI İZLE

Inter ile Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması, canlı yayın aracılığıyla izlenebilecek. Maç saatinde Tabii Spor platformuna giriş yapan kullanıcılar, canlı yayın sekmesi üzerinden karşılaşmaya erişim sağlayabilecek.

Tabii Spor, internet tabanlı bir yayın platformu olduğu için bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve Smart TV üzerinden izlenebiliyor. Yayınlar HD kalitede sunulurken, mobil veri veya Wi-Fi bağlantısı üzerinden takip edilebiliyor.

Inter Arsenal CANLI nereden izlenir? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yok

INTER MİLAN - ARSENAL MAÇ KADROSU

Inter Arsenal maç kadrosu açıklandı:

Inter 11: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco, Martinez, Thuram.

Arsenal 11: Raya, Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly, Merino, Zubimendi, Eze, Saka, Trossard, Jesus.

Inter Arsenal CANLI nereden izlenir? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yok

İNTER ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Inter Arsenal maçı, Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Platform, Şampiyonlar Ligi maçlarını spor paketi kapsamında abonelerine sunuyor.

Tabii Spor, uydu veya kablo yayını bulunmayan, tamamen dijital bir yayın hizmeti olarak faaliyet gösteriyor. Inter Arsenal maçını izlemek isteyen kullanıcıların platforma üye olması gerekiyor ve yayın saatinde spor sekmesi üzerinden karşılaşmaya ulaşılabiliyor.

Inter Arsenal CANLI nereden izlenir? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yok

INTER ARSENAL MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Inter Arsenal karşılaşması, bazı ülkelerde yabancı yayıncı kuruluşlar aracılığıyla da ekranlara gelecek. ABD’de Prime Video, Almanya’da DAZN, Avusturya’da Sky Sport Austria 3, Belçika’da Play Sports 3, Hollanda’da Ziggo Sport 2 ve Mısır’da beIN SPORTS 2 mücadeleyi canlı olarak yayınlayacak.

Inter Arsenal maçını şifresiz veren kanallar:

ABD: Prime Video

Almanya: DAZN

Avusturya: Sky Sport Austria 3

Belçika: Play Sports 3

Hollanda: Ziggo Sport 2

Mısır: beIN SPORTS 2

Inter Arsenal CANLI nereden izlenir? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yok

INTER ARSENAL MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Inter Arsenal maçını izlemek isteyen kullanıcılar, Tabii platformuna giriş yaparak karşılaşmayı canlı takip edebilir. tabii.com adresi üzerinden veya mobil uygulama mağazalarından indirilen Tabii uygulaması aracılığıyla üyelik oluşturulabiliyor.

Üyelik işlemi, temel bilgilerin girilmesiyle birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor. Üye olan kullanıcılar, ana menüde yer alan “Spor” bölümünden canlı yayınlara ve maç programlarına erişebiliyor.

Inter Arsenal CANLI nereden izlenir? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yok

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Hakan Çalhanoğlu, Inter Milan Arsenal maçında kadroda yer almıyor. Milli futbolcu, Serie A’nın 20. haftasında oynanan Inter Napoli karşılaşmasında sol baldırındaki soleus kasında zorlanma yaşadı ve maçın son bölümünde oyundan alındı.

Inter Arsenal CANLI nereden izlenir? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yok

Kulüp tarafından yapılan MR tetkiklerinde kas zorlanması tespit edilirken, teknik direktör Cristian Chivu maç öncesinde Hakan’ın bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı. İyileşme sürecinin yaklaşık 15-20 gün süreceği ve oyuncunun ocak ayının sonlarına doğru sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.