Inter Arsenal CANLI nereden izlenir? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yok

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının yedinci haftası, bu akşam İtalya’da oynanacak önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Inter Milan, namağlup lider Arsenal’i San Siro’da konuk edecek.

INTER MİLAN - ARSENAL NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 7. haftasında oynanacak Inter Milan Arsenal mücadelesi, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Karşılaşma, İtalya’nın Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanacak ve futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Mücadele, Türkiye’de Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Tabii Spor’a üyeliği bulunan kullanıcılar, karşılaşmayı platformun spor yayınları bölümünden canlı olarak takip edebilecek.

INTER ARSENAL CANLI İZLE

Inter ile Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması, canlı yayın aracılığıyla izlenebilecek. Maç saatinde Tabii Spor platformuna giriş yapan kullanıcılar, canlı yayın sekmesi üzerinden karşılaşmaya erişim sağlayabilecek.

Tabii Spor, internet tabanlı bir yayın platformu olduğu için bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve Smart TV üzerinden izlenebiliyor. Yayınlar HD kalitede sunulurken, mobil veri veya Wi-Fi bağlantısı üzerinden takip edilebiliyor.

INTER MİLAN - ARSENAL MAÇ KADROSU

Inter Arsenal maç kadrosu açıklandı:

Inter 11: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco, Martinez, Thuram.

Arsenal 11: Raya, Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly, Merino, Zubimendi, Eze, Saka, Trossard, Jesus.

İNTER ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Inter Arsenal maçı, Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Platform, Şampiyonlar Ligi maçlarını spor paketi kapsamında abonelerine sunuyor.

Tabii Spor, uydu veya kablo yayını bulunmayan, tamamen dijital bir yayın hizmeti olarak faaliyet gösteriyor. Inter Arsenal maçını izlemek isteyen kullanıcıların platforma üye olması gerekiyor ve yayın saatinde spor sekmesi üzerinden karşılaşmaya ulaşılabiliyor.

INTER ARSENAL MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Inter Arsenal karşılaşması, bazı ülkelerde yabancı yayıncı kuruluşlar aracılığıyla da ekranlara gelecek. ABD’de Prime Video, Almanya’da DAZN, Avusturya’da Sky Sport Austria 3, Belçika’da Play Sports 3, Hollanda’da Ziggo Sport 2 ve Mısır’da beIN SPORTS 2 mücadeleyi canlı olarak yayınlayacak.

Inter Arsenal maçını şifresiz veren kanallar:

ABD: Prime Video

Almanya: DAZN

Avusturya: Sky Sport Austria 3

Belçika: Play Sports 3

Hollanda: Ziggo Sport 2

Mısır: beIN SPORTS 2

INTER ARSENAL MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Inter Arsenal maçını izlemek isteyen kullanıcılar, Tabii platformuna giriş yaparak karşılaşmayı canlı takip edebilir. tabii.com adresi üzerinden veya mobil uygulama mağazalarından indirilen Tabii uygulaması aracılığıyla üyelik oluşturulabiliyor.

Üyelik işlemi, temel bilgilerin girilmesiyle birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor. Üye olan kullanıcılar, ana menüde yer alan “Spor” bölümünden canlı yayınlara ve maç programlarına erişebiliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Hakan Çalhanoğlu, Inter Milan Arsenal maçında kadroda yer almıyor. Milli futbolcu, Serie A’nın 20. haftasında oynanan Inter Napoli karşılaşmasında sol baldırındaki soleus kasında zorlanma yaşadı ve maçın son bölümünde oyundan alındı.

Kulüp tarafından yapılan MR tetkiklerinde kas zorlanması tespit edilirken, teknik direktör Cristian Chivu maç öncesinde Hakan’ın bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı. İyileşme sürecinin yaklaşık 15-20 gün süreceği ve oyuncunun ocak ayının sonlarına doğru sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi.