Inter Arsenal maçı bugün oynanacak! Hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağı netleşti

06 Kasım 2024 10:39 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:40

Sakatlıktan dönen Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’nun yer aldığı Inter ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Futbolseverler UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7’şer puan toplayan iki devin karşılaşmasına kilitlenecek.

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İtalya Serie A’da bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Inter, Mikel Arteta’nın yönetimindeki Arsenal ile karşı karşıya geliyor.

Simone Inzaghi’nin çalıştırdığı İtalyan ekibinde Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Davie Frattesi gibi oyuncuların yıldızı parlarken, Arsenal’de Kai Havertz, Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli, Trossard gibi önemli oyuncular yer alıyor.

INTER ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta en dikkat çeken karşılaşmalardan biri de Inter Arsenal mücadelesi olacak.

Romanya Futbol Federasyonunda görevli Istvan Kovacs’ın düdük çalacağı mücadele San Siro’da oynanacak.

Inter Arsenal karşılaşması bugün yani 6 Kasım’da saat 23:00’da başlayacak. Dev mücadele Tabii Spor 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Inter’de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu sahalara geri döndü.

Milli oyuncumuz İtalya Serie A’da oynanan Venezia mücadelesinde ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Teknik direktör Simone İnzaghi’nin Arsenal mücadelesinde Hakan Çalhanoğlu’na ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.