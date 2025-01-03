Inter Atalanta maçı kaç kaç bitti? İtalya Süper Kupası’nda ilk finalist belli oldu
İtalya Süper Kupası yarı finalinde İnter, Atalanta ile karşı karşıya geldi. İki dev kulüp Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde kozlarını paylaştı.
İtalya Süper Kupası yarı finalinde Inter, Atalanta'yı yenerek finale yükseldi.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı futbolcusu Nicolo Zaniolo takımlarında ilk 11’de sahaya çıktı.
INTER ATALANTA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Riyad'da Al-Awwal Park'ta oynanan Inter - Atalanta maçı Türkiye saatiyle saat 22:00’da başladı.
Karşılaşmada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi görev aldı.
Inter - Atlanta maçı 2-0 sona erdi.
INTER ATALANTA MAÇ ÖZETİ
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarıda Denzel Dumfries'in 49 ve 61. dakikalardaki golleriyle Inter, maçı 2-0 kazandı ve finale çıktı.
İtalya Süper Kupa Finali ise 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak.