SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Inter Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Inter Liverpool maç kadrosunda Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

Inter - Liverpool maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. İtalya ve İngiliz futbolunun devlerinin karşı karşıya geleceği mücadele saat 23.00'te başlayacak. Mücadeleye dakikalar kala taraftarlar tarafından Inter - Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanalda oynanacağı merak ediliyor. Karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de oynayıp oynamayacağı da gündemde yer alan konular arasında yer alıyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 21:50

Geçtiğimiz sezon 'nde final oynayan İtalyan devi Inter, bugün kendi evinde İngiliz devi 'u ağırlayacak. Karşılaşmada Inter'de forma giyen milli futbolcumuz 'nun ilk 11 durumu belli oldu.

Taraftarlar tarafından Inter - Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

INTER - LİVERPOOL MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak olan Inter - Liverpool maçı açıklanan bilgilere göre tabii spor ekranlarından yayınlanacak. Inter bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 5 karılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sadece geçtiğimiz hafta Atletico Madrid deplasmanında mağlubiyet alan İtalyan devi ligde 4. sırada yer alıyor.

Liverpool ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 9 Puan toplayan İngiliz devi puan tablosunda 13. sırada yer alıyor.

INTER - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Inter - Liverpool maçında ilk düdük bugün saat 23.00'te çalacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer yönetecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER - LİVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Inter'de forma giyen A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Liverpool maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 17 maçta 1286 dakika süre buldu. Bu karşılaşmalarda milli futbolcumuz 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

INTER - LİVERPOOL MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Inter - Liverpool maçında kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah yer almayacak. Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Inter: Somer; Acerbi, Bisseck, Bastoni; Augusto, Zielinski, Barella, Calhanoğlu, Dimarco; Thuram, Martinez

Liverpool: Alisson; Bradley, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak

ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#liverpool
#hakan çalhanoğlu
#internet sitesi
#Inter - Liverpool
#Aktüel
