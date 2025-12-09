Inter Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Inter Liverpool maç kadrosunda Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan İtalyan devi Inter, bugün kendi evinde İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak. Karşılaşmada Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11 durumu belli oldu.

Taraftarlar tarafından Inter - Liverpool maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

INTER - LİVERPOOL MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak olan Inter - Liverpool maçı açıklanan bilgilere göre tabii spor ekranlarından yayınlanacak. Inter bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 5 karılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sadece geçtiğimiz hafta Atletico Madrid deplasmanında mağlubiyet alan İtalyan devi ligde 4. sırada yer alıyor.

Liverpool ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 9 Puan toplayan İngiliz devi puan tablosunda 13. sırada yer alıyor.

INTER - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Inter - Liverpool maçında ilk düdük bugün saat 23.00'te çalacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer yönetecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER - LİVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Inter'de forma giyen A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Liverpool maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 17 maçta 1286 dakika süre buldu. Bu karşılaşmalarda milli futbolcumuz 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

INTER - LİVERPOOL MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Inter - Liverpool maçında kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah yer almayacak. Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Inter: Somer; Acerbi, Bisseck, Bastoni; Augusto, Zielinski, Barella, Calhanoğlu, Dimarco; Thuram, Martinez

Liverpool: Alisson; Bradley, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak