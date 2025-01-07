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Inter Milan maçı kaç kaç bitti, kupayı kim kazandı? İtalya Süper Kupası Riyad’da sahibini buldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
07 Ocak 2025 00:25 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 00:40
Inter Milan maçı kaç kaç bitti, kupayı kim kazandı? İtalya Süper Kupası Riyad’da sahibini buldu

İtalya Süper Kupa finalinde, Inter ve Milan karşı karşıya geldi. Milan, Tammy Abraham'ın 90+3. dakikada attığı golle kupayı evine götüren taraf oldu.

Inter ve Milan​, Suudi Arabistan'ın Riyad​ kentindeki Al-Awwal Park'ta oynanan İtalya Süper Kupa finalinde kozlarını paylaştı.

Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan galip ayrılarak kupayı 8. Kez evine taşıdı.

Inter Milan maçı kaç kaç bitti, kupayı kim kazandı? İtalya Süper Kupası Riyad’da sahibini buldu - 1. Resim

INTER MİLAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmada Milan büyük bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmayı bildi.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 35. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Inter Milan maçı kaç kaç bitti, kupayı kim kazandı? İtalya Süper Kupası Riyad’da sahibini buldu - 2. Resim

INTER MİLAN MAÇ ÖZETİ

Lautaro Martinez'in 45+1. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Inter, 47. dakikada Mehdi Taremi ile farkı ikiye çıkardı.

Theo Hernandez'in 52. dakikada serbest vuruştan attığı golün ardından Milan, 80. dakikada bu kez Christian Pulisic ile skora dengeyi getirdi.

Milan'a kupayı kazandıran golü ise 90+3. dakikada Tammy Abraham attı.

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Kaynak: TGRT Haber
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