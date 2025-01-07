Inter Milan maçı kaç kaç bitti, kupayı kim kazandı? İtalya Süper Kupası Riyad’da sahibini buldu
İtalya Süper Kupa finalinde, Inter ve Milan karşı karşıya geldi. Milan, Tammy Abraham'ın 90+3. dakikada attığı golle kupayı evine götüren taraf oldu.
Inter ve Milan, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Al-Awwal Park'ta oynanan İtalya Süper Kupa finalinde kozlarını paylaştı.
Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan galip ayrılarak kupayı 8. Kez evine taşıdı.
INTER MİLAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmada Milan büyük bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmayı bildi.
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 35. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
INTER MİLAN MAÇ ÖZETİ
Lautaro Martinez'in 45+1. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Inter, 47. dakikada Mehdi Taremi ile farkı ikiye çıkardı.
Theo Hernandez'in 52. dakikada serbest vuruştan attığı golün ardından Milan, 80. dakikada bu kez Christian Pulisic ile skora dengeyi getirdi.
Milan'a kupayı kazandıran golü ise 90+3. dakikada Tammy Abraham attı.