Inter Torino maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Inter Torino maç kadrosu, muhtemel 11

İtalya Kupası çeyrek final maçları kapsamında Inter - Torino bugün karşı karşıya gelecek. Inter kupanın son 16 turunda Venezia ile karşı karşıya gelmişti. Inter karşılaşmadan 5-1 galibiyet ile ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmıştı. Torino ise son 16 turu maçları kapsamında Roma ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Kritik karşılaşmayı 3-2 kazanan Torino çeyrek finale yükselmeye hak kazanmıştı. Bugün ise Inter ile Torino yarı final bileti için karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Inter - Torino maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Inter - Torino maç kadrosu, muhtemel 11'leri...

INTER - TORİNO MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

U-Power Stadyumu'nda oynanacak olan Inter - Torino maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Karşılaşmadan galibiyet ile ayrılan takım yarı finale yükselen ilk aday olacak. Inter - Torino maçının kazananı yarı finalde ise Napoli - Como maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

INTER - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası çeyrek final maçları kapsamında oynanacak olan Inter - Torino maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak. İtalya Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın hakemi de duyuruldu. Kritik mücadeleyi Matteo Marchetti yönetecek.

INTER - TORİNO MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Inter - Torino maçında iki takımda da ciddi eksikler bulunuyor. Inter'de Nicola Barella, Hakan Çalhanoğlu, Carlos Augusto ve Denzel Dumfries karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Torino tarafında ise Matteo Prati, Ardian Ismajli, Gvidas Gineitis, Perr Schuurs ve Zanos Savva sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Zakaria Aboukhlal ve Ivan Ilic'in durumuna ise maç saatinde teknik ekip tarafından karar verilecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER - TORİNO MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Hakan Çalhanoğlu, Inter-Torino maçında geçirdiği sakatlıktan dolayı forma giyemeyecek. Milli futbolcumuz alt baldırında geçirdiği sakatlıktan dolayı Serie A kapsamında oynanan Lecce, Udinese, Pisa, Cremonense ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Arsenal ile Dortmund maçlarında da forma giyemedi.