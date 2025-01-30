İnternette sorun mu var, çöktü mü? 30 Ocak günü bazı erişim sorunları yaşandı

30 Ocak 2025 13:27 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 13:32

İnternet ve telefon hatlarında bazı teknik sorunlar yaşandı. 30 Ocak Perşembe günü öğlen saatlerinde internet ağında yaşanan erişim sorunu sonrası arama motorları üzerinden arama yapılamadı.

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Bugün öğlen saatlerinde internet ve telefon hatlarında bazı sorunlar meydana geldi. Vatandaşlar anlık olarak erişim sorunu yaşarken sorun olup olmadığını araştırdı.

İNTERNETTE SORUN MU VAR SON DAKİKA?

Bugün internet ağlarında teknik bir sorun meydana geldi. Kısa süreli olarak telefon hatları ve internette bağlantı hatası yaşandı. Kullanıcılar bir süreliğine internette arama yapamadı, Whatsapp ve Youtube'a erişemedi. Şu an için herhangi bir sorun bulunmuyor.

TURKCELL, WHATSAPP, SUPERONLİNE ÇÖKTÜ MÜ?

30 Ocak günü internet bağlantılarında bazı sorunlar yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde bazı kullanıcılar internet bağlantılarında problem yaşadığını belirtti. Fakat birçok kişi sorunsuz olarak giriş yapabiliyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ 30 OCAK?

Öğlen saatlerinde internet bağlantılarında anlık olarak yaşanan sorun sonrasında kullanıcılar Youtube platformuna giriş yapmadı. Anlık ve kısa süreli olarak yaşanan sorun çözüldü ve kullanıcılar sorunsuz olarak giriş yapabiliyor.